Freiluftkino mit deutscher Produktion in Palma: Wann, wo und welche Filme 2025 laufen
Ab dem 11. August zeigt die Stadt wieder verschiedene Filme unter freiem Himmel. Auch eine deutsche Produktion ist dabei
Kino-Liebhaber müssen sich im Sommer nicht in klimatisierten dunklen Räumen aufhalten. Das Programm des Freiluftkinos, das die Stadtverwaltung von Palma jedes Jahr auf die Beine stellt, steht fest. Die 15 Film-Vorführungen der neuen Ausgabe vom Cinema a la Fresca beginnen am kommenden Montag (11.8.) und enden am 4. September. Sie beginnen jeweils um 21 Uhr und finden an zwei Orten statt, dem Parc de ses Estacions (August) und der Plaça Francesc García i Orell (September).
Hier findet das Freiluftkino statt
Diese Filme laufen
Ein Drittel der Filme wird in katalanischer Sprache gezeigt. Auch den Anfängen des Kinos wird mit der Vorführung von zwei Stummfilmen eine wichtige Rolle zukommen: „Metropolis“, einem deutschen Film von Fritz Lang aus dem Jahr 1927, und „The Phantom of the Opera“, eine US-amerikanische Produktion aus dem Jahr 1925, bei der Rupert Julian Regie führte.
Parc de ses Estacions
- Montag, 11. August: 'Padre no hay más que uno 4: campanas de boda' (Spanien, 2024), von Santiago Segura
- Dienstag, 12. August: 'El prodigios Maurice' ('The Phantom of the Open', Vereinigtes Königreich, 2021), von Craig Roberts, auf Katalanisch
- Mittwoch, 13. August: 'Buffalo Kids' (Spanien, 2024), von Pedro Solís und Juan Jesús García Galocha
- Donnerstag, 14. August: 'Alien: Romulus' (USA, 2024), von Fede Álvarez
- Montag, 18. August: ‘Metropolis’ (Deutschland, 1927), von Fritz Lang, Stummfilm
- Dienstag, 19. August: 'Oppenheimer' (USA, 2023), von Christopher Nolan, auf Englisch mit spanischen Untertiteln
- Mittwoch, 20. August: 'Evangelion: 3.0+1.01' (Japan, 2021), von Hideaki Anno y Kazuya Tsurumaki, auf Katalanisch, Animationsfilm
- Donnerstag, 21. August: 'Saben aquell' (Spanien, 2023), von David Trueba, auf Katalanisch
- Montag, 25. August: 'La trampa' (USA, 2024), von M. Night Shyamalan
- Dienstag, 26. August: 'Dogman’ (Frankreich, 2023), von Luc Besson
- Mittwoch, 27. August: 'El noi i l’agró' (Japan, 2023), von Hayao Miyazaki, auf Katalanisch, Animationsfilm
Plaça Francesc García i Orell
- Montag, 1. September: ‘KIX’ (Ungarn, 2024), von Dávid Mikulán und Bálint Révész, Dokumentarfilm
- Dienstag, 2. September: 'Un paseo por el Borne' (Spanien, 2024), von Nick Igea
- Mittwoch, 3. September: ‘Mamífera’ (Spanien, 2024), von Liliana Torres, auf Katalanisch
- Donnerstag, 4. September: 'The Phantom of the Opera' (USA, 1925), von Rupert Julian, Stummfilm
An den ersten drei September-Tagen gibt es zusätzlich zu den genannten Filmen Kurzfilme zu sehen:
- ‘Los guerreros del amor’ (Dokumentarfilm von Joaquín González Vaillant) (1.9.)
- '400 cassettes' (von Thelya Petraki) (2.9.)
- 'The Three Sisters' (von Perri Cummings y Paul Anthony Nelson) (3.9.)
