Freiluftkino mit deutscher Produktion in Palma: Wann, wo und welche Filme 2025 laufen

Kino-Liebhaber müssen sich im Sommer nicht in klimatisierten dunklen Räumen aufhalten. Das Programm des Freiluftkinos, das die Stadtverwaltung von Palma jedes Jahr auf die Beine stellt, steht fest. Die 15 Film-Vorführungen der neuen Ausgabe vom Cinema a la Fresca beginnen am kommenden Montag (11.8.) und enden am 4. September. Sie beginnen jeweils um 21 Uhr und finden an zwei Orten statt, dem Parc de ses Estacions (August) und der Plaça Francesc García i Orell (September).

Hier findet das Freiluftkino statt

Diese Filme laufen

Ein Drittel der Filme wird in katalanischer Sprache gezeigt. Auch den Anfängen des Kinos wird mit der Vorführung von zwei Stummfilmen eine wichtige Rolle zukommen: „Metropolis“, einem deutschen Film von Fritz Lang aus dem Jahr 1927, und „The Phantom of the Opera“, eine US-amerikanische Produktion aus dem Jahr 1925, bei der Rupert Julian Regie führte.

Eine Aufnahme vom Freiluftkino 2024 im Parc de ses Estacions. / Rathaus Palma

Parc de ses Estacions

Montag, 11. August: 'Padre no hay más que uno 4: campanas de boda' (Spanien, 2024), von Santiago Segura

Dienstag, 12. August: 'El prodigios Maurice' ('The Phantom of the Open', Vereinigtes Königreich, 2021), von Craig Roberts, auf Katalanisch

Mittwoch, 13. August: 'Buffalo Kids' (Spanien, 2024), von Pedro Solís und Juan Jesús García Galocha

Donnerstag, 14. August: 'Alien: Romulus' (USA, 2024), von Fede Álvarez

Montag, 18. August: ‘Metropolis’ (Deutschland, 1927), von Fritz Lang, Stummfilm

Dienstag, 19. August: 'Oppenheimer' (USA, 2023), von Christopher Nolan, auf Englisch mit spanischen Untertiteln

Mittwoch, 20. August: 'Evangelion: 3.0+1.01' (Japan, 2021), von Hideaki Anno y Kazuya Tsurumaki, auf Katalanisch, Animationsfilm

Donnerstag, 21. August: 'Saben aquell' (Spanien, 2023), von David Trueba, auf Katalanisch

Montag, 25. August: 'La trampa' (USA, 2024), von M. Night Shyamalan

Dienstag, 26. August: 'Dogman’ (Frankreich, 2023), von Luc Besson

Mittwoch, 27. August: 'El noi i l’agró' (Japan, 2023), von Hayao Miyazaki, auf Katalanisch, Animationsfilm

Plaça Francesc García i Orell

Montag, 1. September: ‘KIX’ (Ungarn, 2024), von Dávid Mikulán und Bálint Révész, Dokumentarfilm

Dienstag, 2. September: 'Un paseo por el Borne' (Spanien, 2024), von Nick Igea

Mittwoch, 3. September: ‘Mamífera’ (Spanien, 2024), von Liliana Torres, auf Katalanisch

Donnerstag, 4. September: 'The Phantom of the Opera' (USA, 1925), von Rupert Julian, Stummfilm

An den ersten drei September-Tagen gibt es zusätzlich zu den genannten Filmen Kurzfilme zu sehen: