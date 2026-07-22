Charli XCX, Yakuza und große Gefühle: Diese Filme sollten Sie beim Atlàntida Film Fest auf Mallorca nicht verpassen

Japanische Mafia, eine Liebe über zehn Jahre und eine 10.000 Kilometer lange Fahrradreise: Diese sechs Filme gehören zu den persönlichen Tipps des Atlàntida-Festivaldirektors Jaume Ripoll für die diesjährige 16. Ausgabe des Festivals, das am Freitag (24.7.) startet. Bei ausverkauften Vorstellungen lohnt es sich übrigens öfters auf die Website zu gehen, da der Veranstalter manchmal noch Karten später freischaltet.

Kokuho - DRAMA

Der junge Kikuo Tachibana stammt aus einem in Ungnade gefallenen Yakuza-Clan (japanische Mafia). Eine Familie von Theaterschauspielern nimmt ihn auf. Der Film ist für einen Oscar nominiert.

Wann: 24. Juli, 17 Uhr

Wo: Rívoli-Kino, Carrer d'Antoni Marquès, 25, Palma

Sprache: auf Japanisch; UT auf Spanisch

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Der Film Kokuho bringt japanische Theaterkunst auf die Leinwand. / Veranstalter

Birds of War - DOKUMENTARFILM

Eine libanesische Journalistin, die in London lebt, lernt einen syrischen Aktivisten kennen. Aus einer anfänglichen beruflichen Beziehung entwickelt sich eine Liebesgeschichte, die über ein Jahrzehnt andauert. Der Film ist für einen Oscar nominiert.

Wann: 27. Juli, 17 Uhr – mit Talk: Janay Boulos und Abd Alkader Habak, die beiden Protagonisten des Films, sind anwesend.

Wo: Rívoli-Kino, Carrer d'Antoni Marquès, 25, Palma

Sprache: auf Englisch und Arabisch; UT auf Spanisch

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Der Dokumentarfilm Birds of War ist für einen Oscar nominiert. / Veranstalter

Rose of Nevada - SCIENCE-FICTION

Ein junger Fischer kehrt nach mehrtägiger Fahrt auf dem Meer in sein Dorf zurück. Dort scheint sich alles verändert zu haben: seine Frau, seine Kinder, seine Nachbarn. Moderne Zeitreise voller Überraschungen mit zwei Nachwuchsstars des britischen Kinos.

Wann: 28. Juli, 19 Uhr

Wo: Es Baluard, Plaça de la Porta de Santa Catalina, 10, Palma

Sprache: auf Englisch; UT auf Spanisch

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In dem Streifen "Rose of Nevada" machen zwei Fischer eine gruselige Entdeckung. / Veranstalter

El ciclo del amor ( The cycle of love) - DOKU-ROMANZE

Ein indischer Künstler im Delhi der 1970er-Jahre verliebt sich in eine schwedische Touristin. Als sie in ihr Heimatland zurückkehrt, reist er ihr mit dem Fahrrad hinterher – 10.000 Kilometer. Ein Roadmovie der ganz anderen Art.

Wann: 29. Juli, 21 Uhr (mit Konzert)

Wo: La Misericòrdia, Plaça de s'Hospital, 4, Palma

Sprache: auf Hindi und Schwedisch; UT auf Spanisch

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Sechs aus 100: Tipps des Festivaldirektors

Erupcja - ROMANZE

Skurriler Plot: Bei Warschau bricht ein Vulkan aus. Das Wiedersehen zweier in der Stadt eingeschlossener Freunde erfährt durch die Ausnahmesituation eine besondere Intensität. Die britische Sängerin Charli XCX gibt ihr Debüt als Hauptdarstellerin.

Wann: 31. Juli, 21 Uhr (mit Konzert)

Wo: Ses Voltes, Passeig Dalt Murada, Palma

Sprache: auf Englisch und Polnisch; UT auf Spanisch

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Szene aus dem Film Erupcja / Veranstalter

The last resort (Paradis) - DRAMA

Eine dänische Familie macht in einem Luxusresort in Südeuropa Urlaub und gerät mitten in eine große Flüchtlingswelle. Die kritische Situation zwingt sie, ihre humanitären Ideale, für die sie sich stets eingesetzt haben, neu zu überdenken, und bringt sie an ihre Grenzen.

Wann: 31. Juli, 21 Uhr

Wo: Es Baluard, Plaça de la Porta de Santa Catalina, 10, Palma

Sprache: auf Dänisch und Englisch, UT auf Spanisch

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Sechs aus 100: Tipps des Festivaldirektors

Informationen Das komplette Festival-Programm finden Sie unter: atlantidafilmfest.com

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