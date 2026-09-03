„Wir sind zurück! Und jetzt knallt’s auch auf Malle“: Der Kinostart für „Der perfekte Urlaub“ ist endlich bekannt

Am 22. Oktober 2026 ist es soweit: "Der perfekte Urlaub" kommt in die Kinos. Damit ist der Termin für die Fortsetzung der erfolgreichen Komödie „Das perfekte Geheimnis“ nun offiziell bestätigt. Die sieben Hauptdarsteller aus dem ersten Teil werden wieder dabei sein. Dazu zählen Elyas M'Barek, Jella Haase, Florian David Fitz, Karoline Herfurth, Wotan Wilke Möhring, Jessica Schwarz, Diana Amft und Frederick Lau. Regie und Drehbuch stammen erneut von Bora Dagtekin.

Mallorca wird zur Filmkulisse

Bekannt sind bislang mehrere Drehorte auf Mallorca. Gefilmt wurde unter anderem rund um Camp de Mar im Südwesten, wo ein Hotel als wichtiger Schauplatz diente und zahlreiche Statisten zum Einsatz kamen. Weitere genannte Orte sind eine Finca bei Artà, die Bucht Cala Llombards, Porto Cristo sowie der Flughafen und das Zentrum von Palma.

Karoline Herfurth sagt über die Dreharbeiten auf der Insel: „Seitdem ich für die Dreharbeiten auf Mallorca war, verstehe ich, warum Menschen in die Sonne fliegen.“ Sie erzählt, Jessica Schwarz habe sie in Drehpausen auf Märkte, an Strände und in Restaurants mitgenommen.

"Wir sind zurück! Und jetzt knallt’s auch auf Malle“, schrieb Elyas M'Barek in den sozialen Netzwerken. Die Reise sei harmonisch - zumindest die ersten fünf Minuten.

Finca-Brand und Gefühlschaos

Die Produktionsfirma Constantin Films gab bereits erste Infos zur Handlung bekannt. Die Freundesgruppe wird für einen gemeinsamen Urlaub im Süden wieder aufeinander treffen. Eigentlich soll es ein entspannter Trip werden, doch alte Konflikte und neue Geheimnisse sorgen schnell für Chaos. Als die Finca der Gruppe auch noch abbrennt, müssen alle in ein Clubhotel umziehen – und dort werden Beziehungen und Freundschaften erneut auf die Probe gestellt.