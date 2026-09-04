„Der perfekte Urlaub“ auf Mallorca: Darum geht es in der Fortsetzung von "Das perfekte Geheimnis"

Mallorca, eine Finca und ein paar Tage mit Freunden – eigentlich könnten die Voraussetzungen für einen entspannten Urlaub kaum besser sein. Für die Clique aus „Das perfekte Geheimnis“ sieht die Sache allerdings anders aus. Seit dem Abend, an dem ein vermeintlich harmloses Handy-Spiel zahlreiche Geheimnisse ans Licht brachte, ist zwischen den Freunden nichts mehr wie zuvor.

Am 22. Oktober 2026 kommt mit „Der perfekte Urlaub“ die Fortsetzung des Kinohits in die deutschen Kinos. Wieder mit dabei sind unter anderem Elyas M’Barek, Karoline Herfurth, Florian David Fitz, Jessica Schwarz, Jella Haase, Frederick Lau und Wotan Wilke Möhring. Regie und Drehbuch stammen erneut von Bora Dagtekin.

Was passiert in „Der perfekte Urlaub“?

Wie dem Trailer zu entnehmen ist, reisen Leo, Pepe, Rocco und Simon für einen Männertrip nach Mallorca. Nach den Ereignissen des ersten Films wollen sie Abstand gewinnen und zur Ruhe kommen. Doch mit der erhofften Auszeit ist es schnell vorbei: Eva, Carlotta und deren Freundin Maus haben sich ausgerechnet in derselben Villa einquartiert.

Die unfreiwillige Wiedervereinigung bringt alte Konflikte zurück. Die Gruppe muss herausfinden, wie viel von Freundschaft, Vertrauen und Liebe nach den früheren Enthüllungen überhaupt noch übrig ist. Vollends aus dem Ruder läuft der Urlaub, als die Finca in Flammen aufgeht und die Freunde in einem Clubhotel unterkommen müssen. Dort sorgen alte Verletzungen und neue Geheimnisse für weiteres Chaos.

Was geschah noch einmal im ersten Teil?

„Das perfekte Geheimnis“ kam 2019 ins Kino und wurde mit mehr als 5,3 Millionen verkauften Tickets zum großen Publikumserfolg. Ausgangspunkt der Geschichte ist ein gemeinsames Abendessen von drei Frauen und vier Männern, die seit Jahren miteinander befreundet sind.

Bei Tisch kommt die Frage auf, wie gut man seine Partner und Freunde wirklich kennt. Die Gruppe beschließt deshalb ein Spiel, wo alle Smartphones auf den Tisch gelegt werden. Jede eingehende Nachricht wird vorgelesen, Telefonate werden über Lautsprecher geführt. Was zunächst wie ein harmloser Spaß klingt, entwickelt sich schnell zum Desaster. Nach und nach kommen Geheimnisse, Lügen und Probleme in den Beziehungen ans Licht.

Genau an diesen Abend knüpft die Fortsetzung an. Statt erneut an einem Esstisch zu sitzen, muss sich die Freundesgruppe dieses Mal unter der mallorquinischen Sonne mit den Konsequenzen auseinandersetzen. "Wie viel Wahrheit verträgt eine Freundschaft?" wird von Eva (Jessica Schwarz) im Trailer gefragt.

Damit wird Mallorca im zweiten Teil nicht nur zur Urlaubskulisse. Die Insel liefert den Schauplatz für den Versuch der Freunde, wieder zueinanderzufinden – beziehungsweise für die nächste Eskalation.