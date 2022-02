Das Palma Aquarium auf Mallorca empfängt ab Freitag (25.2.) wieder Besucher. Nach der zwischenzeitlichen Schließung Anfang Januar 2022 aufgrund der ungünstigen Pandemiesituation will der Touristenmagnet an der Playa de Palma nicht nur den Betrieb des Aquariums wieder in gewohntem Umfang aufnehmen, auch zusätzliche Aktivitäten sollen wieder angeboten werden. In der nächsten Zeit sollen beispielsweise sowohl das Schwimmen mit Haien als auch Geburtstags- und Kommunionsfeiern möglich sein.

Neuheiten sollen den Betrieb wieder in Schwung bringen Zudem gibt es mehrere Neuheiten für die Besucher. Dazu zählt etwa das "Art Aquarium" für Kinder ab zwei Jahren, bei dem die Kleinsten die Tiefen des Ozeans virtuell und interaktiv erleben können. Auch das sogenannte Planetarium soll nach dem Erfolg über die Weihnachtsfeiertage wieder eingerichtet werden, mit einem Film im Aquadome über die Sterne und Planeten des Universums. Hoffnungsvoller Blick auf die neue Saison Angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante war es in den Wintermonaten vermehrt zu Absagen von Schulausflügen und Gruppen gekommen. Auch die Urlauber blieben weitgehend aus. Nun blickt der Generaldirektor des Aquariums, Joan Rams, mit Vorfreude auf die neue Saison: "Wir sehen, dass die Menschen wieder Lust haben, sich zu amüsieren und etwas zu erleben." Die Erholung des Tourismus stimme ihn zuversichtlich, eine mit den Jahren vor der Pandemie vergleichbare Saison erreichen zu können. Von Freitag (25.2.) an kann das Aquarium jeden Tag von 10 bis 17 Uhr besucht werden. Sollte die pandemische Lage sich weiter deutlich bessern, plant Generaldirektor Rams die Öffnungszeiten ab März zu erweitern. Tickets gibt es bereits über die Website des Aquariums.