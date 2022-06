Livemusik, leckeres Essen, vorzügliche Weine von regionalen Anbietern, eine Verlosung mit wertvollen Preisen, gute Gespräche und eine tolle Stimmung: Die Sommerparty der Mallorca Zeitung ist wieder da! Am Donnerstag, 14. Juli, ist es so weit. Ab 20 Uhr wird im Coast by East, am Ende der von Star-Designer Philippe Starck entworfenen Mole im Luxushafen Port Adriano, gefeiert. Es steht ein fantastischer Sommerabend an.

Im Preis von 45 Euro inbegriffen ist ein Flying Dinner, die Verkostung der Weine von sechs mallorquinischen Weingütern sowie ein Longdrink. Von Palma aus wird ein Shuttle-Service eingerichtet, der die Gäste von Palma nach Port Adriano und im Anschluss wieder zurückbringt. Ab 21 Uhr wird das Abendessen als Fingerfood von Coast by East serviert. Das Menü Zu den Vorspeisen gehören Melonensuppe mit Minze und eine Sobrassada-Käse-Quiche. Beim Hauptgang kann bei vier verschiedenen Gerichten zugegriffen werden, darunter kleine Blumenkohlbällchen mit einer asiatischen Mayonnaise oder Rindfleischspieße mit schwarzer Trüffelsoße. Als Nachtisch gibt es unter anderem Apfelkuchen. Für die musikalische Untermalung des Abends spielt eine Liveband. Spannend wird es um 22 Uhr, wenn diverse Preise verlost werden. Der Hauptpreis ist eine Kreuzfahrt auf einem Aida-Schiff. Die Lose sind im Ticketpreis inklusive. Bis 23.30 Uhr geht die Party, danach fährt der Shuttlebus ab. Die MZ wünscht viel Vergnügen!