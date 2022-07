Dass das Inselradio sein 25. Jubiläum ausgerechnet an einem Montag begeht, verwundert erst einmal. Aber die Party sollte nun einmal genau am Geburtstag des Senders sein. Am 1. August 1996 ging das deutsche Radio auf Mallorca zum ersten Mal auf Sendung, damals noch unter dem Namen „La Ola − Das Urlaubsradio“. Auf den Tag genau 26 Jahre später kommt die große Feier. Eigentlich war sie für voriges Jahr angedacht, doch Geschäftsführer Daniel Vulić wollte nicht im Pandemie-Sommer feiern. „Ich konnte mir nicht vorstellen, wie man mit 1,5 Metern Abstand und Maske feiern soll“, sagt er. Dafür soll die Party jetzt also umso größer werden.

Wie bei einem Radiosender zu erwarten, wird es bei der Feier ordentlich viel Musik geben. Unter anderem kommt dazu Fury in the Slaughterhouse. Die vor 36 Jahren gegründete Rockband aus Hannover ist nach einer Pause von mehr als zehn Jahren seit 2017 wieder zusammen unterwegs und spielt in ausgebuchten Konzerthallen. Kai Wingenfelder war schon 2016 bei einer Inselradio-Feier dabei. Er erinnert sich daran, dass es „brüllend heiß“ war. Aber gleichzeitig richtig schön.

„Eine Sommerparty ist immer etwas Besonderes“, sagt Wingenfelder. Wobei es in seinen Augen keinen großen Unterschied macht, ob sie bei einer Galafeier spielen oder auf einer Hütte. „Wir gehen da rauf und spielen unsere Songs“, sagt er. Fans könnten einen bunten Mix aus neuen Stücken wie „All About Us“ und Hits wie „Trapped Today, Trapped Tomorrow“ erwarten. Bei einigen Songs singt Schauspieler Uwe Ochsenknecht mit. Nach der Feier bleibt die Band noch für eine Woche auf Mallorca. „Wir bestellen mallorquinischen Wein, schreiben Songs und springen in den Pool“, freut sich Wingenfelder.

Bunte Mischung an Musik und großes Kinderprogramm

Abgesehen von den Hannoveranern treten auf: die spanische Kult-Band Nacha Pop, Nico Suave, Lunax, Juan Daniél, Dennis Mansfeld, One Man Rocks, Norbert Fimpel und Larsito. Daniel Vulić, der selbst seit 26 Jahren beim Inselradio dabei ist, freut sich auf die Sommerstimmung und die bunte Mischung an Musik. „Das macht uns als Inselradio aus, dass wir die deutsche und die spanische Kultur verbinden“, sagt er.

Ebenfalls wichtig war ihm als Familiensender, auf der Feier auch Kindern etwas zu bieten. Sie können zum Beispiel selbst Instrumente ausprobieren, Zauberstäbe basteln, sich verkleiden oder in der Vorleseecke bezaubern lassen. Auch eine Hüpfburg und eine Kinderolympiade zum Austoben sowie einen Zauberer und einen Clown wird es geben. Sonst bietet die Feier im House of Son Amar abgesehen von der Musik auch einige Essensstände und eine Tombola, deren Einnahmen an die Kinderkrebshilfe Aspanob gehen.

Wer nach dem Hauptteil der Feier noch nicht genug hat, kann bei der Aftershowparty zu den Beats der Italienerin Francesca Faggella und des Mallorquiners DJ T-Mark tanzen. Bis vier Uhr morgens soll es gehen. Zumindest für die Menschen, die am Dienstag nicht arbeiten müssen.