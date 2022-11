Diese Weihnachtsmärkte finden in diesem Jahr auf Mallorca statt

Auch wenn die Temperaturen auf Mallorca noch nicht so richtig mitmachen wollen: Der Advent rückt näher und damit auch die Zeit der Weihnachtsmärkte auf der Insel. Wie in den vergangenen Jahren auch, haben Urlauber und Einheimische auch dieses Mal eine breite Auswahl an Märkten, Basaren und Veranstaltungen, die mal mehr, mal weniger deutsch geprägt sind. Ein sehr beliebter Weihnachtsmarkt musste in diesem Jahr allerdings abgesagt werden.

Diese Märkte finden statt: Pueblo Español: Der beliebte "deutsche" Weihnachtsmarkt in Palmas Stadtteil Son Espanyolet öffnet vom 2. bis 11. Dezember täglich von 12 bis 23 Uhr seine Tore. Ob es auch in diesem Jahr Kunstschnee und angesichts der Energiesparmaßnahmen ein Licht- und Schneespektakel geben wird, ist noch ungewiss. Auf jeden Fall wird es aber wie schon in den vergangenen Jahren Stände mit Essen, Kleidung, Deko und Kunsthandwerk geben. Auch für Kinder-Bespaßung und Weihnachtsmann ist gesorgt. Wer sich noch für einen Stand bewerben will, kann dies per E-Mail unter mercadodenavidad2022@gmail.com tun. Son Amar: Auch die nahe Palmanyola gelegene Showbühne veranstaltet in diesem Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt und wirbt gar mit einem "Christmas Wonderland". Geöffnet ist es vom 3. bis zum 18. Dezember, jeweils donnerstags bis sonntags und von 13 bis 21 Uhr. Neben Ständen, an denen man etwa Weihnachtsgeschenke kaufen kann, gibt es Heißgetränke und auch Santa Claus kommt vorbei. Bei ihm können Kinder ihre Wunschzettel abgeben und ein Foto mit ihm machen. Dafür sind allerdings 5 Euro fällig. Erwachsene zahlen 5 Euro Eintritt, Kinder bis 10 Jahre kommen gratis rein. Auch Schlittschuh laufen können Besucher auf einer eigenen Eisbahn. Auf der Website des Veranstalters können dazu verschiedene Zeit-Slots (jeweils 15 Minuten) reserviert werden. Auch hierfür zahlen Besucher 5 Euro. Ebenso wie für die weihnachtlichen, 30 Minuten dauernden Shows namens "It's Christmaaas", einer Mischung aus Tanz, Akrobatik und Musik. Kinder unter 10 Jahren zahlen nichts, Erwachsene 5 Euro. Auch die Shows kann man schon auf der Website reservieren. Infos: https://christmas.sonamar.com/de/ Urbanisation Las Palmeras: Am 17. und 18. Dezember geht es hier weihnachtlich zu: Neben einer Auto-Ausstellung und Marktständen gibt es heiße Schokolade und Aktivitäten für jede Altersgruppe.

Deutschsprachige Evangelische Gemeinde: Zum alljährlichen Advents-Basar inklusive Beisammensein lädt die Evangelische Deutschsprachige Gemeinde am 10. Dezember ab 16 Uhr wieder in den Pfarrgarten zum Adventsmarkt ein. Es gibt Plätzchen, Kartoffelpuffer, Bratwürste und Glühwein. Wer Lust hat, kann im Vorfeld, am 2. Dezember, schon Plätzchen für das Event backen. Bitte unter Tel.: +34 640-30 65 86 anmelden.

Lions Club Palma: Der Lions Club Palma veranstaltet am 6. Dezember ab 17 Uhr im Syndeo (C/. Camilo José Cela, 5, Palma) eine Nikolaus-Party. Neben Glühwein gibt es auch andere Getränke sowie Fingerfood und eine Tombola. Dazu gibt es Live-Musik von Sängerin Sharon. Der Eintritt kostet 59 Euro (VVK), an der Abendkasse 65 Euro. Anmelden können sich Interessenten hier.

Puerto Portals: Auch im Hafen von Puerto Portals sind zwischen dem 15. Dezember und dem 7. Januar wieder über 40 weihnachtliche Stände aufgebaut. Hier gibt es Deko, Spielzeug und Accessoires. Auch eine Eisbahn wird es wieder geben, haben die Veranstalter bereits angekündigt. Details zu den Öffnungszeiten folgen. Infos: https://puertoportals.com/es/christmas-market-es-7.html

Port Adriano: Auch im Nobelhafen Port Adriano soll es ab dem 15. Dezember wieder einen weihnachtlichen Themenpark inklusive Eisbahn (ab 22. Dezember) geben. Der Eintritt ist frei. Details sollen laut der Website noch folgen.

Misericòrida Palma: Die Hilfsorganisation Es Refugi organisiert vom 17. bis 19. November jeweils von 11 bis 20 Uhr wieder ihren Mercadet de Nadal de Es Refugi im Innenhof des Kulturzentrums Misericòrdia de Palma (Plaza del Hospital, 4). Der Erlös kommt von der Gesellschaft ausgeschlossenen Menschen zugute. Dieser Markt findet nicht statt: Santa Ponça: Der von Deutschen auf der Insel initiierter "mercadillo de Navidad", der schon seit Jahren auf dem Messegelände in Santa Ponça aufgebaut wird, wird dieses Jahr nicht stattfinden. Die Veranstalter weigern sich, eine drastische Mieterhöhung seitens der Gemeinde Calvià mitzutragen. So müssen viele Insel-Residenten auf die Buden und viele Kinder auf die beeindruckende Modellbauwelt aus Lego verzichten, die Organisator Holger Becker stets auf dem Gelände aufbaute. Die Absage des Weihnachtsmarktes zieht weitere Konsequenzen nach sich: So findet der Kinderflohmarkt, der in den vergangenen Jahren stets begleitend abgehalten wurde, nicht statt. ++++++ Diese Liste wird im Laufe der kommenden Wochen weiter aktualisiert ++++++