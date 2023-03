Die feministische Bewegung auf Mallorca ruft zum Weltfrauentag am Mittwoch (8.3.) um 19 Uhr zur großen Demonstration ab der Plaça d’Espanya in Palma auf. Doch dieses Jahr gibt es nicht nur Solidarität, sondern auch Spaltung: Um 18 Uhr findet – ebenfalls ab der Plaça d’Espanya – eine Alternativ-Demo statt, mit dem erklärten Ziel, auch für Transfrauen einen sicheren Raum zu schaffen.

Veranstaltungen rund um den Weltfrauentag

Neben dem Protest auf der Straße gibt es auf Mallorca auch wieder etliche Events rund um den Weltfrauentag, darunter Aktivitäten im Centre Flassaders in Palma ab dem 2. März.

In Manacor findet die dritte Ausgabe der „Fira de les Dones“ mit großem Kulturprogramm am 4. März ab 9.30 Uhr statt. Und in Inca gibt es Veranstaltungen wie einen Correfoc (Feuerlauf) am 10. März um 20.30 Uhr auf der Plaça de Mallorca – mit weiblicher Besetzung durch die Feuerhexen Bruixes de Mallorca.