Stolze 40 Jahre dauert die "Beziehung" von Helga Schwendinger und Ludwig Salvator bereits an – "und wir sind noch immer beisammen, der Erzherzog und ich", schreibt sie. Am 4. August 2022 wäre der Habsburger 175 Jahre alt geworden. Als Geburtstagsgeschenk hat die renommierte Erzherzog-Expertin aus Wien ihm ein neues Buch gewidmet, das sie am 16. Juni um 12 Uhr in der Bodega Can Gats in Llucmajor präsentiert.

"40 Jahre mit dem Erzherzog" umfasst eine Auswahl von Artikeln, deren Großteil für die MZ geschrieben wurde. Im Rahmen des Events wird Schwendinger ihr profundes Wissen mit dem Publikum teilen. Can Gats, Carrer de St. Pere, 4, Eintritt: 40 Euro (inklusive Getränke und Imbiss), Anmeldung per E-Mail an: iflohr.santanyi@gmail.com oder über can-gats.com