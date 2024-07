Warum sind Mammuts vor etwa 4.000 Jahren endgültig ausgestorben? Wie haben sie gelebt, wie mit den Menschen interagiert? Rund um die gewaltigen Tiere, die vor mehr als fünf Millionen Jahren auf der Erde auftauchten und eine Höhe von bis zu vier Meter erreichten, gibt es zahlreiche Geheimnisse zu ergründen.

Das CaixaForum in Palma geht ihnen in der Ausstellung „Mamut. El gigante de la edad del hielo“ (Mammut. Der Gigant aus der Eiszeit) nach. Eröffnung ist am kommenden Donnerstag (4.7.). Der Eintritt kostet sechs Euro, bei freiem Eintritt für Caixa-Kunden. Zu sehen ist die Schau bis zum 20. Oktober.