Eine beliebte Mallorca-Party feiert ihr Comeback. Am 8. August lädt die Mallorca Zeitung ihre Leserinnen und Leser wieder zu einem Sommerfest. Nach dem Mhares Beach Club und dem Coast by East in Port Adriano verlegt sich das Geschehen nun in den Mallorca Country Club in Santa Ponça. Im exklusiven Ambiente der Einrichtung, in der im Juni das ATP-Turnier Mallorca Championship stattfand, wollen wir gemeinsam mit Ihnen die Vorzüge des mallorquinischen Sommers bei Livemusik, Weinverkostungen und einem exquisiten Catering genießen.

Catering im Barbecue-Style Fünf hochkarätige Bodegas der Insel bieten ihre feinsten Tropfen zur Verkostung an. Das Catering findet im Barbecue-Style statt. Neben verschiedenen Fleischstücken und Burgern werden auch Fisch und vegetarische Optionen gereicht. Wieder mit dabei sind auch die beliebten Schinkenschneider, die die luftgetrocknete Köstlichkeit in hauchdünne Scheiben zaubern. Für die musikalische Untermalung sorgen ein DJ des spektakulären Nachtclubs Lío und das Duo La Boheme. Der Eintritt kostet 50 Euro unter entradium.com/events/mallorca-zeitung-sommerfest. Ein kostenloser Shuttle- Service verkehrt von Palma und zurück.