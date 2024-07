Die Gemeinde Capdepera und insbesondere der Urlaubsort Cala Ratjada verwandeln sich noch bis Samstag (27.7.) in den Schauplatz des Theater- und Kunstevents Streets Arts Festival. Insgesamt zwölf Kompanien präsentieren ihre Arbeiten.

Absurdes Clown-Spektakel

Am Donnerstag etwa zeigt La Baldufa in Cala Ratjada um 19.30 Uhr das von absurdem Humor geprägte Clown-Spektakel „Zeppelin“, das vom Carrer Elionor Servera zur Plaça dels Pins zieht. Am Samstag hat man die Möglichkeit, die traditionellen Riesenköpfe bei einem Umzug durch die Gemeinde zu begleiten (Start 19.30 Uhr am Teate). Alle Infos: Facebook