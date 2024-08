Wenn gefühlt die ganze Insel an einem Montag pink gekleidet ist und in Sineu durchdreht, steht der Much wieder an. Das ist am Montag (12.8.) der Fall. Der Ort in der Inselmitte wird rappelvoll sein. Urlauber, die nicht zur Party gehen wollen, sollten Sineu weiträumig umfahren. Denn es kommt ziemlich sicher zu einem Verkehrschaos.