Am Donnerstag (15. August) ist in ganz Spanien gesetzlicher Feiertag. Die Katholiken feiern an diesem Tag den Aufstieg der Jungfrau Maria in den Himmel.

Auf Mallorca gibt es zu Mariä Himmelfahrt eine besondere Tradition, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Das Bistum von Mallorca stellt seit 2010 Figuren von Maria auf ihrem Totenbett aus - die „Llits de la Mare de Deú“ (Betten der Gottesmutter). Sie sollen die Jungfrau kurz vor dem Moment zeigen, in dem sie laut katholischem Glauben in den Himmel auffährt und als Königin gekrönt wird. Solche Abbildungen der Muttergottes, in denen sie nicht schwanger auf einem Esel reitet, ein neugeborenes Jesuskind in den Armen hält oder am Kreuz weint, sind ansonsten eher selten.

Immer mehr Pfarreien machen bei der Aktion zu Mariä Himmelfahrt mit: In diesem Jahr sind es 78 Kirchen, zwei mehr als im Vorjahr. 20 davon befinden sich in Palma. Die Ausstellung, an der auch zeitgenössische Künstler mitwirken – in diesem Jahr etwa die Künstlerin Natasha Zupan, die eine schwebende „Intervención Celestial“ in der Església dels Sagrats Cors in Palma gestaltet hat – ist dann bis zum 22. August zu sehen. Sie bietet nicht nur die Gelegenheit, die unterschiedlich gestalteten Marienfiguren zu bewundern, sondern auch die Vielfalt der Kirchen zu entdecken.

Bett der Gottesmutter in der Kathedrale

Neu ist, dass die Kathedrale nun auch eine weitere alte Tradition wiederbelebt hat: Am Dienstag (13.8.) wurde dort die Marienfigur bereits feierlich am Altar aufgestellt und am Mittwoch, in Anwesenheit von Kanonikern und Gemeindemitgliedern, in einer Prozession zum Hauptportal gebracht. Dort befindet sich nun für die kommenden Tage ihr Bett, wobei die Abbildung der Muttergottes in ihrer Totenruhe von vier Engelsfiguren behütet wird.

Alle Infos zur Kollektivausstellung in den Kirchen finden Sie auf maioricasacra.org.