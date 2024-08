Quietschlebendige Oldies: Ein Deutscher stellt ein hochkarätiges Oldtimer-Event auf Mallorca auf die Beine

Ist auf Mallorca neben der Rally Clásico im März und der Mallorca Car Week im Oktober noch Platz für eine dritte mehrtägige Oldtimer-Veranstaltung? Marcus Herfort beantwortet diese Frage mit einem selbstbewussten Ja. Der Deutsche aus Neuss im Rheinland ist der Kopf hinter der „ICONS Mallorca Mobility Week for Good“, die in der ersten Oktoberwoche auf der Insel steigt. Erwartet werden dazu rund 100 Fahrzeuge aus verschiedenen Epochen.

Marcus Herfort ist selbst seit vielen Jahren in Oldtimer und andere schöne Autos verschossen, er besitzt einen 1914 gebauten US-amerikanischen Premier Indianapolis mit 6-Zylinder-Motor. 2006 organisierte der Inhaber einer Werbeagentur dann das erste Treffen von Gleichgesinnten. Seither schart er regelmäßig Besitzer und Fans von schicken Schlitten um sich. „Dabei habe ich festgestellt, dass viele der Autofans zumindest zeitweise auf Mallorca wohnen“, erzählt Herfort der MZ.

Da müsste sich doch etwas auf die Beine stellen lassen, dachte sich der Marketing-Experte und machte sich an die Organisation. Eine zunächst geplante Zusammenarbeit mit der Mallorca Car Week kam nicht zustande, doch Herfort bekam nach eigener Aussage viel Zuspruch von den Autofreunden der Insel – darunter auch den Verantwortlichen der sich noch im Aufbau befindlichen Motorworld. „Mich haben aber auch Autobesitzer aus Madrid, aus Barcelona, aus Málaga und anderen spanischen Städten kontaktiert, die mich ermuntert und ihr Kommen in Aussicht gestellt haben.“

Auch die Institutionen auf Mallorca verhielten sich kooperativ, berichtet Herfort. Von vielen Seiten bekomme er außerdem nützliche Tipps und Anregungen. Die Organisation auf der Insel geht nun in die heiße Phase. Die Locations sind längst alle gebucht, die Strecken für die verschiedenen Rennen ausgewählt. „Bei meinem nächsten Mallorca-Aufenthalt Ende August werden wir mit Stoppuhren die verschiedenen Stationen abklappern und überprüfen, ob wir mit unseren Zeitplänen ungefähr hinkommen“, sagt Herfort.

Aufgereiht auf dem Golfplatz

Nicht fehlen darf bei einem Treffen von edlen Schlitten aus vergangenen Tagen natürlich der Schönheitswettbewerb, der sogenannte Concours d’Élégance. Die Besitzer der Autos stellen ihre Lieblinge einen Tag lang am Golfplatz von Son Vida aus. „Hier kommen die Fahrzeuge am besten zur Geltung“, sagt Herfort.

Wer mag, kann sich dabei von den Autobesitzern gleich noch die Geschichte ihres Wagens erzählen lassen. Und da dürfte es einige besondere Anekdoten geben. Zwar ist noch nicht definitiv klar, welche Autos im Endeffekt auf Mallorca dabei sind, aber Herfort rechnet damit, dass sehr individuelle Fahrzeuge auffahren werden. „In den 1920er- bis 1960er-Jahren haben diejenigen, die es sich leisten konnten, eine Einzelanfertigung eines bestimmten Modells bestellt. Da konnten sie nicht nur die Innenausstattung, sondern auch eine andere Karosserie wählen als beim Standardmodell“, erklärt Herfort.

Die Autos, die zum Concours d’Élégance erscheinen, werden ausschließlich ausgestellt und bewegen sich nicht. Sportlicher wird es dann tags drauf, wenn die Klassiker starten. „Wir müssen den Teilnehmern auf jeden Fall die Serpentinen und Haarnadelkurven auf der Insel zeigen“, sagt Herfort. Weshalb die Rallys – wenig überraschend – sowohl durch die Serra de Tramuntana als auch durch den Ostteil der Insel führen.

Hier gibt es drei Modalitäten: die Rallye „On Tour“ für alle Teams in Oldtimern, die Ladies Rallye „La Vitesse“, an der ausschließlich Frauen teilnehmen, sowie die Rallye Extravaganza. Hierbei fahren Supersportwagen über die Inselstraßen, die noch nicht als Oldtimer durchgehen. Zum Abschluss geht es für alle noch auf die Rennstrecke bei Llucmajor, wo eine sogenannte Gleichmäßigkeitsprüfung stattfindet. Die Teilnehmer müssen versuchen, möglichst regelmäßig in mehr oder weniger derselben Zeit die Runden zu absolvieren.

Als besonderes Schmankerl für Mallorca hat Herfort auch ein Treffen von sogenannten Beach Cars mit ins Programm aufgenommen. Diese Autos, häufig Abwandlungen von bereits bestehenden Modellen, hatten ihre Hochkonjunktur in den 60er-Jahren und ähnelten ein wenig einem Cabriolet. Allerdings wirkte es bei den Beach Cars eher so, als sei das Dach einfach abgeschnitten und etwa mit einem teppichähnlichen Stoff mit Fransen oder anderen Materialien ersetzt worden. Auch das monegassische Königshaus um Grace Kelly und Fürst Rainier nutzte bei den Mallorca-Aufenthalten gerne mal ein Beach Car. Zum Treffen am Assaona Beach Club Palma sollen maximal zehn Wagen zugelassen werden.

Charity im Castell Bellver

Die „ICONS Mallorca Mobility Week for Good“ trägt deshalb diesen etwas sperrigen Untertitel, weil die Teilnehmer an der Oldtimer-Woche auch Gutes tun wollen. „Natürlich geht es auch ums Zusammenkommen und Spaßhaben, aber wir wollen der Insel auch etwas zurückgeben“, sagt Marcus Herfort. Die Startgebühren betragen je nach Programmpunkt zwischen 1.600 und 4.600 Euro (Auto mit zwei Teilnehmern oder Teilnehmerinnen inklusive).

Ein Teil der Einnahmen sowie die Erlöse aus einer Versteigerung bei einer Abendveranstaltung im Castell de Bellver sollen an wohltätige Organisationen auf Mallorca fließen, darunter etwa die Tafel Tardor, die Meeresschutz-Organisation Save the Med oder das Lebensmittelprojekt des Lions Club Palma „Comida para todos“.

Anmeldungen für eine Teilnahme an der „ICONS Mallorca Mobility Week for Good“ werden noch bis zum 1. September entgegengenommen. Infos unter iconsmallorca.com