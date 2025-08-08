Strohwurf, Wasserschlacht & Party: So feiert Sencelles das „s’Embalat“-Fest

Petra hat die Mandelschalen, Binissalem die Weintrauben – und Sencelles das Stroh. Jedes Jahr Anfang August kommen die Dorfbewohner – und immer mehr Besucher von außerhalb – auf den Straßen der kleinen Gemeinde in der Inselmitte zusammen, um sich gegenseitig nass zu spritzen. Und sich mit den getrockneten Getreideresten zu bewerfen. An diesem Wochenende ist es wieder so weit für die Sommerparty „s’Embalat“.

Wie bei jeder guten neofiesta – so heißen die Feierlichkeiten, die sich parallel zu den traditionellen Dorffesten in den vergangenen 25 Jahren etabliert haben – gibt es auch beim 2007 gegründeten Fest in Sencelles ein eigenes Zeremoniell. Dieses beginnt bereits am Vortag des großen Festes. In diesem Jahr also am Samstag (9.8.). Hier trifft sich eine kleine Gruppe an Dorfbewohnern, um sich dem Teufel (dimoni) in den Weg zu stellen. Dieser möchte das Getreide der Gemeinde stibitzen, um die Menschen in den Ruin zu treiben. Bei einem symbolischen Kampf gelingt es diesen jedoch, das hinterhältige Treiben des Teufels zu verhindern.

Treffpunkt an der Plaça Nova

Am Sonntag (10.8.) beginnt das Vergnügen um 11.30 Uhr an der Plaça Nova. Begleitet von der Musik der xeremies (mallorquinische Dudelsäcke) treffen sich die Menschen auf dem Dorfplatz. Zum Auftakt des Festes gibt es eine Art Geschicklichkeitsrennen mit Mobylettes. Dabei handelt es sich um ältere Mofas, die ab 1949 vom französischen Hersteller Motobécane produziert wurden. Sie kombinieren einen kleinen Zweitaktmotor mit Pedalantrieb und waren bis in die 1980er-Jahre beliebt. Zwei Personen sitzen auf jeder Mobylette. Einer fährt, der andere versucht, Ringe zu ergattern, die an Girlanden hängen, die über den Platz verteilt sind. Das Paar, das sich die meisten Ringe schnappt, gewinnt.

Warum fliegt hier Stroh? / Nele Bendgens

Nach dem Mittagessen, ab 17 Uhr, verlässt das vor allem jüngere Publikum das Dorf und kommt in zwei Gruppen – Männer und Frauen getrennt – mit zwei Strohballen wieder. Diese werden ins Dorf gerollt. Währenddessen versuchen die Teilnehmer, darauf zu balancieren. Sobald die ersten Häuser erreicht sind, geht der Kampf los. Von links und rechts, von oben und unten beschießen sich die Teilnehmer mit Wasserpistolen oder kippen einander gleich ganze Wassereimer über den Kopf. Zimperlich sollte man hier nicht sein. Wer hier vorbeikommt, wird nass.

Von dort geht es weiter über den Kirchplatz, wo die Party vor den Augen der etwas älteren Dorfbewohnern weitergeht. Das eigentliche Strohwerfen findet dann auf der Plaça Nova statt. Hier werden die Strohballen umgekippt und der Inhalt aus der Plastikverpackung gerissen. Ab da gibt es kein Halten mehr. Sicherlich auch angetrieben vom Alkohol – der Gin-Zitronenlimonaden-Mix pomada ist hier meist der Drink der Wahl – bewerfen sich die Teilnehmer, stecken sich gegenseitig das Stroh in die T-Shirts oder spritzen sich nass. Begleitet wird das muntere Treiben von der Musik eines DJs. Die Feier geht etwa bis 22 Uhr weiter.

Tipps für Neulinge

Wer an dem Fest teilnehmen möchte, sollte vor allem auf die richtige Kleiderwahl achten. Gerade wenn man keine Umkleidemöglichkeit im Dorf hat, sollte man Kleidung tragen, die schnell trocknet. Badehosen oder Badeanzüge sind ebenso sinnvoll wie leichte Stoffe. Wer langes Haar hat, sollte es zusammenbinden. Ohnehin ist es vorteilhaft, den Kopf mit Mütze, Hut oder Tuch zu bedecken. Das nasse Stroh geht nur schwer aus den Haaren.

Zudem sollte man damit rechnen, dass die Klamotten und Schuhe schwer in Mitleidenschaft gezogen werden. Wer keine Sauerei im Auto oder spätestens zu Hause haben möchte, hat im besten Fall Wechselklamotten dabei.

