Zwischen Bergen und Sonnenuntergang: Das Yoga Del Mar Spirit Festival auf Mallorca

Schlafender Hund, die Sonne geht über den Bergen unter. Zwar nicht im Himalaja, aber über den Gipfeln der Serra de Tramuntana: Mitten im Herzen Mallorcas, in Llubí, steigt vom Donnerstag 28. bis zum 31. August das Yoga Del Mar Spirit Festival.

Zwischen den Bergen

Zum dritten Mal versammeln sich Yogis aus aller Welt auf Mallorca für vier Tage voller Yoga, Musik und Naturerlebnissen. „Dieses Jahr haben wir das Motto New Earth – der Weg, wieder mehr in Einklang zu sein, mit sich selbst, mit anderen und mit der Natur“, erklärt Veranstalterin Nina Schweser, die gemeinsam mit David Lurey das Yoga Festival organisiert.

Der Schauplatz für das Event: Eine Finca in Llubí, im Inselinneren. Mit viel Grünfläche und einem Pool, in dem Festivalbesucher sich zwischen jeder Yoga-Session abkühlen können. Umgeben von Bergen und ein besonders schöner Ort für Sonnenuntergänge, so Nina Schweser. „Es ist ein bisschen boho, ein bisschen chic – aber vor allem authentisch“, beschreibt Schweser die Finca, auf der das Festival bereits zum zweiten Mal stattfindet.

Keine Massenveranstaltung

Die Veranstalter rechnen mit 300 bis 400 Besuchern pro Tag – deutlich kleiner und persönlicher als viele andere Festivals. „Das ist uns wichtig, wir wollen kein Mainstream-Event sein, sondern eine Begegnung auf Augenhöhe“, so Schweser. Das Publikum sei international: Viele reisen aus Deutschland an, andere leben bereits auf Mallorca, und immer wieder kommen Gäste aus fernen Ländern. „Wir hatten schon Teilnehmer aus Indien, Südafrika und den USA. Die finden uns irgendwie.“

Tickets für das Festival gibt es noch ausreichend, und es ist nicht notwendig, einen Pass für das ganze Festival für fast 400 Euro zu kaufen. Es können Tagestickets (60–120 Euro), Nachmittagstickets nur für die Konzerte (30–35 Euro) oder auch Wochenendtickets (200 Euro) erworben werden. Inselresidenten erhalten zehn Prozent Rabatt.

Nach dem Yoga: Zeit zum Tanzen. / Patricia Torales

Vier Stages, vier Elemente

Das Programm verteilt sich über vier Bühnen, die jeweils einem Element gewidmet sind. Die Auswahl reicht von dynamischem Yoga über aktive Meditation bis hin zu Breathwork, Soundhealing oder Kirtan. Anfänger und Fortgeschrittene können ihre Sessions frei wählen, es gibt für jedes Niveau passende Yoga-Sessions. „Man kann sich frei bewegen und überall mal eintauchen“, sagt Schweser.

Abends verwandelt sich das Festival in eine Bühne für Livemusik und Tanz: Am Donnerstag (28.6.) treten der mallorquinische DJ Paco Colombas und die Sängerin Sandra Bernardo auf. Am Freitag (29.8.) dominieren orientalische Klänge, mit Beats aus Saudi-Arabien von Nassiri. Am Samstag sorgt schließlich Janax Pacha von der Nachbarinsel Ibiza für drei Stunden Ecstatic Dance, bei dem sich die Besucher ganz in den Klängen der Musik verlieren können. Zudem gibt es am Sonntag (31.8.) zum Abschluss noch eine Kakao-Zeremonie.

Jeden Abend gibt es DJs und Livemusik. / PATRICIA TORALES

Kinderaktivitäten

Besonderen Wert legt das Festival auf die jüngsten Besucher. Es gibt ein eigenes Kinderprogramm mit Capoeira, Kinderyoga, Bastelkursen und Livemusik. Für die ganz Kleinen bis vier Jahre gilt: nur in Begleitung der Eltern. Kinder von fünf bis zwölf Jahren können ohne Eltern am Programm teilnehmen. „Kinder haben bei uns einen großen Stellenwert – sie sind nicht einfach Beiwerk, sondern haben ihren eigenen Raum“, betont Schweser. Entsprechend gibt es auch spezielle Kindertickets in den gleichen Kategorien wie bei Erwachsenen.

Sonstiges Angebot

Rund um die Bühnen findet sich ein Markt mit lokalen Produkten wie Kleidung, Schmuck oder handgemachten Kerzen. Dazu kommen Food-Stände mit Gerichten und ein eigener „Massagetempel“. Dort können sich Besucher von Therapeuten verwöhnen lassen. Ein Highlight sei die „Hangup Experience“: Dort können die Teilnehmer kopfüber hängen und für ein paar Minuten das Gefühl von Schwerelosigkeit erleben.

Übernachten lässt sich direkt auf dem Gelände – vom einfachen Camping bis zum komfortablen Glamping im VIP-Zelt. „Wer spontan mit eigenem Zelt oder Camper kommt, findet Platz, aber fürs Glamping muss man im Voraus buchen“, sagt Schweser.

or Ort kann man übernachten – entweder im Glamping-Zelt oder im eigenen Zelt. / PATRICIA TORALES

Yoga-Festival in Llubí, Only Summer Finca, Es Dau, Polig. 7 ,Parc. 432, Llubí, Tickets, Anfahrt und weitere Infos auf der Website: yogadelmarspiritfestival.com

