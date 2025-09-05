Correbou in Fornalutx: Hier führt ein ganzes Dorf einen Ochsen durch die Gassen

Mallorca hat seinen nunmehr einzigen correbou gefeiert: Im Gebirgsdorf Fornalutx wurde am Freitag (5.9.) traditionell wieder ein männliches Rind durch die Gassen des Ortes geführt. Punkt acht Uhr morgens wurde das Fest mit einem lauten Böllerschuss eingeläutet. Der Umzug verlief friedlich und ohne Zwischenfälle – begleitet von zahlreichen feierfreudigen Besucherinnen und Besuchern.

Früher wurde bei diesem Fest noch ein ungezähmter Jungstier durch die Straßen gezerrt und getrieben. Doch seit dem Inkrafttreten des balearischen Tierschutzgesetzes im Jahr 2017 ist das Spektakel deutlich tierfreundlicher geworden. Seither wird ein ruhiger Ochse eingesetzt, der gemächlich von außerhalb des Dorfes bis zur Plaça d’Espanya im Ortskern trottet – begleitet von Mitgliedern der Festorganisation, die sicherstellen, dass das Tier nicht bedrängt oder gar misshandelt wird.

Hunderte Schaulustige

Trotz der ruhigeren Ausrichtung erfreut sich das Fest ungebrochener Beliebtheit: Jahr für Jahr zieht es Hunderte Schaulustige an, auch diesmal war das Dorf gut besucht. Es ist inzwischen das einzige Spektakel auf den Balearen, bei dem ein Stier oder Ochse im Mittelpunkt steht. An der Endstation des Umzugs auf dem Dorfplatz setzte eine junge Frau, Margalida Cruz Barceló, dem Ochsen einen Lorbeerkranz auf, wie es die Tradition vorschreibt.

Dabei wehrte sich der Ochse dann aber doch ein wenig und warf den Kranz direkt wieder ab. Die Veranstaltung dauerte etwa eine halbe Stunde. Für Sicherheit sorgte ein kleines Aufgebot der Guardia Civil, die während der gesamten Zeit im Dorf präsent war. Mit diesem friedlichen Auftakt beginnt in Fornalutx ein langes Wochenende voller Feierlichkeiten zu Ehren der Nativitat de la Mare de Déu, dem Fest der Geburt Marias – der Schutzpatronin des Ortes. /jk