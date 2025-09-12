Einmal abheben, bitte: Tag der offenen Tür auf dem Flugplatz Binissalem
Im Rahmen des örtlichen Weinfestes gewährt der Aeródromo de Binissalem Einblicke in die Welt der Sportflieger, Hubschrauber und Drohnen
Einmal im Cockpit sitzen, in den Hubschrauber steigen und vielleicht sogar eine Runde drehen: Das ist am Sonntag (14.9.) auf dem Flugfeld in Binissalem möglich. Zwischen 10 und 13 Uhr können sich dort Neugierige, Technikbegeisterte und Flugzeugfans umschauen und diversen Vorführungen beiwohnen. Der Tag der offenen Tür findet statt im Rahmen der Festes des Vermar, des traditionellen Weinfestes von Binissalem.
Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Vorführungen und Präsentationen. Mit dabei sind unter anderem Flugschulen und Helikopter-Anbieter sowie zahlreiche Pilotinnen und Piloten von der ganzen Insel.
Auch Profis vom Militär, der Guardia Civil und der Policía Nacional lassen sich über die Schulter schauen und führen ihre Fluggeräte vor.
Ein Highlight für Kinder
Für die kleinen Besucher gibt es ein ganz besonderes Highlight: Ihnen wird eine kostenlose Flugtaufe versprochen. Den Flugplatz bei Binissalem gründete einst der britische Pilot Jim Oliver. Die Veranstaltung wird vom Rathaus Binissalem unterstützt und ist Teil des offiziellen Festprogramms.
