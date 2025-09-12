Einmal abheben, bitte: Tag der offenen Tür auf dem Flugplatz Binissalem

Einmal im Cockpit sitzen, in den Hubschrauber steigen und vielleicht sogar eine Runde drehen: Das ist am Sonntag (14.9.) auf dem Flugfeld in Binissalem möglich. Zwischen 10 und 13 Uhr können sich dort Neugierige, Technikbegeisterte und Flugzeugfans umschauen und diversen Vorführungen beiwohnen. Der Tag der offenen Tür findet statt im Rahmen der Festes des Vermar, des traditionellen Weinfestes von Binissalem.

Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Vorführungen und Präsentationen. Mit dabei sind unter anderem Flugschulen und Helikopter-Anbieter sowie zahlreiche Pilotinnen und Piloten von der ganzen Insel.

Auch Profis vom Militär, der Guardia Civil und der Policía Nacional lassen sich über die Schulter schauen und führen ihre Fluggeräte vor.

Das Plakat zum Familienfest auf dem Flugfeld von Binissalem / Ajuntament de Binissalem

Ein Highlight für Kinder

Für die kleinen Besucher gibt es ein ganz besonderes Highlight: Ihnen wird eine kostenlose Flugtaufe versprochen. Den Flugplatz bei Binissalem gründete einst der britische Pilot Jim Oliver. Die Veranstaltung wird vom Rathaus Binissalem unterstützt und ist Teil des offiziellen Festprogramms.