Internationaler Rotary Club Calvià lädt zu inklusivem Fußballspiel mit Paella ein

Der Rotary Club Calvià International mit seinen zahlreichen deutschsprachigen Mitgliedern veranstaltet auch in diesem Jahr auf Mallorca das inklusive Charity-Event Inclusion Football. Am Mittwoch (17.9.) ab 18 Uhr treten zwei besondere Teams gegeneinander an – eine Mannschaft aus Bayern und eine von Mallorca – bestehend aus Jugendlichen mit und ohne Behinderung, die gemeinsam ihre Leidenschaft für den Fußball teilen.

Rotary-Calvià-Präsidentin Ella Marchetti und der Initiator des Projekts, Gerhard Bauer. / Rotary Calvià

Ziel ist es, durch Sport Gemeinschaft, Respekt und Freude am Spiel zu fördern. Dank des Einsatzes zahlreicher Freiwilliger entsteht ein Abend voller Fußball, Musik und Begegnung. Los geht es am Polideportivo Municipal in Santa Ponça um 18 Uhr. Danach sind alle Gäste zu Paella eingeladen, die kostenfrei serviert wird – um eine Spende zugunsten dieses Projektes wird herzlich gebeten. Weitere Informationen gibt es unter rotarycalvia.com.