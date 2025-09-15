Internationaler Rotary Club Calvià lädt zu inklusivem Fußballspiel mit Paella ein
Jugendliche mit und ohne Behinderung aus Bayern und von Mallorca treten gegeneinander an
Der Rotary Club Calvià International mit seinen zahlreichen deutschsprachigen Mitgliedern veranstaltet auch in diesem Jahr auf Mallorca das inklusive Charity-Event Inclusion Football. Am Mittwoch (17.9.) ab 18 Uhr treten zwei besondere Teams gegeneinander an – eine Mannschaft aus Bayern und eine von Mallorca – bestehend aus Jugendlichen mit und ohne Behinderung, die gemeinsam ihre Leidenschaft für den Fußball teilen.
Ziel ist es, durch Sport Gemeinschaft, Respekt und Freude am Spiel zu fördern. Dank des Einsatzes zahlreicher Freiwilliger entsteht ein Abend voller Fußball, Musik und Begegnung. Los geht es am Polideportivo Municipal in Santa Ponça um 18 Uhr. Danach sind alle Gäste zu Paella eingeladen, die kostenfrei serviert wird – um eine Spende zugunsten dieses Projektes wird herzlich gebeten. Weitere Informationen gibt es unter rotarycalvia.com.
- Zehn Jahre nach der Mallorca-Auswanderung: So geht es dem Würstchenbuden-Unternehmer Patrick Lorenz aus 'Goodbye Deutschland' heute
- Urlauber stirbt beim Baden an der Playa de Palma
- Taxi-Abzocke an der Playa de Palma: Wie der Betrug abläuft und wie Sie sich schützen können
- Ferienhaus fast gekapert: „Gäste“ wollen trotz Stornierung einziehen
- Einkaufen auf Mallorca – günstiger oder doch deutlich teurer als in Deutschland?
- Warum es keine gute Idee ist, diese Nacht mit dem Auto auf Mallorca zu fahren
- Spätsommer zeigt sich von seiner traumhaften Seite: So wird das Wetter in der neuen Woche
- Nachtflugverbot für den Flughafen Mallorca gefordert: So viele Flüge wären betroffen