"Kampf für Freiheit und Demokratie ist nicht gewonnen": Die Rede von Konsul Wolfgang Engstler

Guten Abend liebe Gäste, Buenas Tardes, Bienvenidos, Benvinguts

Allen ein herzliches Willkommen zur Feier des Tages der Deutschen Einheit, wir freuen uns sehr, heute gemeinsam hier im Joy Palace feiern zu können.

Herzliche Grüße auch von meiner Frau Elisabeth, die gerne gekommen wäre. Sie lässt sich entschuldigen, ist derzeit in Stuttgart, wo sie sich gerade in einer intensiven Probenphase für das Musical „We will rock you“ befindet.

Der legendäre Club Joy Palace war ja bereits in den siebziger Jahren eine Kult-Disco und über Jahre hinweg ein wichtiger Anlaufpunkt für die Musikszene auf Mallorca. Vielen Dank an Mirtha und Yannik, dass wir heute hier bei euch zu Gast sein dürfen. Ihr habt mit dem Club im neuen modernen Retro-Look eine tolle traditionsreiche Location wiedereröffnet.

Wir feiern heute 35 Jahre Wiedervereinigung. Am 3. Oktober 1990 trat die DDR offiziell der Bundesrepublik Deutschland bei. Damit wurde aus dem geteilten Deutschland nach vier Jahrzehnten wieder ein vereintes Land.

Der Tag der Einheit ist ein wichtiger Moment der Freude, der Erinnerung und der Ermutigung. Wir erinnern uns an die Friedliche Revolution, wir freuen uns über das Ende von Mauer und Todesschüssen, von Bespitzelung und staatlicher Bevormundung; wir stärken uns an dem Mut der Menschen im Herbst 1989. Und wir können zurückschauen auf den gemeinsamen Weg, den unser Land seitdem zurückgelegt hat, hin zu einem wiedervereinten, freiheitlichen, demokratischen Land in der Mitte Europas. Was für ein Glück und was für eine Leistung! Darauf sind wir an diesem Tag zu Recht stolz.

Wir müssen allerdings heute mehr denn je schmerzlich feststellen. Der Kampf für Freiheit und Demokratie ist nicht gewonnen – nirgendwo auf der Welt. Er geht weiter, fordert uns immer wieder neu. Wir befinden uns in außerordentlich herausfordernden Zeiten: Wir haben einen Krieg mitten in Europa, eine Dauerkrise im Nahen Osten, eine zunehmend fragmentierte Weltordnung, den verschärften Klimawandel, um nur ein paar Stichworte zu nennen. Schöpfen wir die Kraft, den Mut und vor allen Dingen den Optimismus für die vielen Aufgaben, die vor uns liegen, aus der Rückbesinnung auf das, was alles gelungen ist!

Einige werden sich vielleicht gewundert haben, dass wir uns dieses Jahr als Ort für die heutige Feier die Kulisse der - sagen wir mal – eher lebendigen Playa de Palma ausgesucht haben. Sicherlich auch die Gelegenheit für einige unter Ihnen, die Partymeile einmal ganz offiziell aus der Nähe begutachten zu können. Jedenfalls schön zu sehen, dass niemand hier falsch abgebogen und nebenan gelandet ist.

Seit Jahrzehnten ist für viele Deutsche der Abschnitt um den Balneario 6, im Volksmund Ballermann genannt, Inbegriff für den Mallorca-Urlaub. Und wer die Berichterstattung zu Mallorca in Deutschland verfolgt, stellt fest, was für einen vergleichsweise großen Raum dieser kleine Strandabschnitt in den deutschen Medien einnimmt. Und übrigens auch – Sie ahnen es vielleicht - in unserer täglichen konsularischen Arbeit. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön auch an mein Team, das damit ja hauptsächlich befasst ist und zum Beispiel bei Passverlust zahlreichen Touristen einen Rückflug oft noch am selben Tag ermöglicht.

Es ist ein Phänomen, wie der Lieblingsort der deutschen Party-Touristen im kollektiven Bewusstsein Deutschlands verankert zu sein scheint. Es ist zwar nur eine Minderheit, die aus diesem Grund auf die Insel kommt, doch diese ist nicht nur in den sozialen Medien übermäßig präsent.

Gerade an diesem Ort, dem Epizentrum der feierwütigen deutschen Touristen, zeigt es sich exemplarisch, worauf es in einer so vielfältigen Gemeinschaft wie auf den Balearen, wo Menschen aus aller Welt auf kleinem Territorium zusammentreffen, ankommt: nämlich in erster Linie auf gegenseitigen Respekt und Wertschätzung, auf Offenheit und auf Toleranz zwischen jenen, die hier als Gast zu Besuch auf dieser wunderschönen Insel sind oder sogar hier eine zweite Heimat gefunden haben und denen, die hier schon immer zu Hause sind.

Auch wir, Elisabeth und ich, haben auf Mallorca unsere zweite Heimat gefunden, wir werden aber nächstes Jahr unsere Zelte abbrechen und weiterziehen, wohin auch immer. Daher wird es heute zwar unsere letzte Feier zum Tag der Deutschen Einheit auf Mallorca sein, aber es wird ganz sicher im nächsten Jahr noch eine Abschiedsfeier geben.

Das bringt mich zu unserem heutigen Abend: Nachdem wir letztes Jahr mit Noah Fischer, dem Saxophonisten des Panikorchesters von Udo Lindenberg einen hervorragenden deutschen Künstler zu Gast hatten, freue ich mich sehr, dieses Jahr mit dem zweimaligen Latin-Grammy-Gewinner Juanjo Monserrat einen so außergewöhnlichen mallorquinischen Künstler präsentieren zu können. Und so schließt sich auch der Kreis: Juanjo ist nämlich in Arenal geboren und aufgewachsen, für ihn ist der Auftritt hier sozusagen ein Heimspiel.

Er wird nach der deutschen und spanischen Hymne, die diesmal vom Band kommen, noch „La Balanguera“, die offizielle Hymne von Mallorca, für uns singen, (wahrscheinlich hier an der Playa eine Premiere.) Auch sein anschließendes Konzert wird er ausschließlich auf mallorquí singen – für uns als Gäste der Insel eine tolle Gelegenheit, die mallorquinische Kultur unserer Gastgeber noch besser kennenlernen zu können.

In diesem Sinne erheben wir gleich unser Glas auf die deutsch-spanische Freundschaft.

Vielen Dank