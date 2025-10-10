Goldener Herbst – Gut leben und planen auf Mallorca
Am 31. Oktober lädt die Mallorca Zeitung zu einem Expertenabend über Finanzen, Gesundheit und Lebensqualität im Alter ein
Wie lässt sich der Lebensabend auf Mallorca gut planen – rechtlich, finanziell und persönlich? Antworten auf diese Fragen gibt es bei der Veranstaltung „Goldener Herbst – Gut leben und planen auf Mallorca“, zu dem die Mallorca Zeitung am Donnerstag, 31. Oktober, um 18 Uhr einlädt. In zwei moderierten Gesprächsrunden diskutieren Expertinnen und Experten Themen, die viele deutschsprachige Residenten auf der Insel bewegen: Rente, Erbrecht, Immobilien, Gesundheit und soziale Einbindung im Alter.
Ein Abend mit Wissen, Praxis und Begegnung
Der Abend beginnt mit einem Impulsvortrag von Dr. Rainer Fuchs, Ministerialrat a. D., Jurist und Bestsellerautor. Fuchs gilt als einer der profundesten Kenner der rechtlichen und sozialen Fragen, die sich für Deutsche in Spanien stellen. Sein Standardwerk „Sorgenfrei leben unter Spaniens Sonne“, inzwischen in vierter, erweiterter Auflage, fasst praxisnah und verständlich zusammen, was Auswanderer über Renten, Versicherungen, Steuern, Erbrecht und Gesundheitssystem wissen müssen.
Als früherer Sozialattaché an der Deutschen Botschaft in Madrid und Jurist mit EU-Erfahrung hat Fuchs tausende Anfragen von Deutschen in Spanien begleitet. Seine Publikationen und Vorträge zeichnen sich durch Klarheit, Praxisbezug und tiefes Verständnis der deutsch-spanischen Rechtslage aus.
Runder Tisch 1: Finanzen und Recht
„Sicher aufgestellt im Alter – Vermögen, Vorsorge, Verantwortung“
Mit Vertretern von:
- Kanzlei Löber, Steinmetz, Garcia – Erben und Vererben in Spanien: worauf es ankommt
- Mayer & Dau Immobilien – Wohnen im Alter: Mallorca-Immobilien als Zuhause und Investition
- Hipoteca Inversa – Renta Mayores – „Wohnen bleiben und Liquidität gewinnen: Wie die Immobilienrente funktioniert“
Runder Tisch 2: Soziales und Gesundheit
„Gut leben – verbunden bleiben“
Mit Vertretern von:
- Stiftung Herztat – Gemeinsam statt einsam: soziale Netzwerke für Seniorinnen und Senioren auf Mallorca
- Colegio de Fisios de Mallorca – Fit bleiben: Bewegung, Prävention und Lebensfreude im Alter
- Residencia Senior – Sicher wohnen und Kontakte finden – moderne Wohnformen für die dritte Lebensphase
Wein, Tapas und Gespräche
Nach rund anderthalb Stunden geballter Information klingt der Abend bei Wein, Häppchen und persönlichen Gesprächen aus. Besucherinnen und Besucher haben Gelegenheit, sich direkt mit den Expertinnen und Experten auszutauschen und individuelle Fragen zu stellen.
Datum: Donnerstag, 31. Oktober 2025
Beginn: 18 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr)
Ort: Club der Mallorca Zeitung, Carrer Puerto Rico, 15, 07006 Palma
Eintritt frei
