Goldener Herbst – Gut leben und planen auf Mallorca

Am 31. Oktober lädt die Mallorca Zeitung zu einem Expertenabend über Finanzen, Gesundheit und Lebensqualität im Alter ein

Goldener Herbst auf Mallorca

Goldener Herbst auf Mallorca / Freepik

Redaktion MZ

Wie lässt sich der Lebensabend auf Mallorca gut planen – rechtlich, finanziell und persönlich? Antworten auf diese Fragen gibt es bei der Veranstaltung „Goldener Herbst – Gut leben und planen auf Mallorca“, zu dem die Mallorca Zeitung am Donnerstag, 31. Oktober, um 18 Uhr einlädt. In zwei moderierten Gesprächsrunden diskutieren Expertinnen und Experten Themen, die viele deutschsprachige Residenten auf der Insel bewegen: Rente, Erbrecht, Immobilien, Gesundheit und soziale Einbindung im Alter.

Ein Abend mit Wissen, Praxis und Begegnung

Der Abend beginnt mit einem Impulsvortrag von Dr. Rainer Fuchs, Ministerialrat a. D., Jurist und Bestsellerautor. Fuchs gilt als einer der profundesten Kenner der rechtlichen und sozialen Fragen, die sich für Deutsche in Spanien stellen. Sein Standardwerk „Sorgenfrei leben unter Spaniens Sonne“, inzwischen in vierter, erweiterter Auflage, fasst praxisnah und verständlich zusammen, was Auswanderer über Renten, Versicherungen, Steuern, Erbrecht und Gesundheitssystem wissen müssen.

Als früherer Sozialattaché an der Deutschen Botschaft in Madrid und Jurist mit EU-Erfahrung hat Fuchs tausende Anfragen von Deutschen in Spanien begleitet. Seine Publikationen und Vorträge zeichnen sich durch Klarheit, Praxisbezug und tiefes Verständnis der deutsch-spanischen Rechtslage aus.

Runder Tisch 1: Finanzen und Recht

Sicher aufgestellt im Alter – Vermögen, Vorsorge, Verantwortung“

Mit Vertretern von:

  • Kanzlei Löber, Steinmetz, GarciaErben und Vererben in Spanien: worauf es ankommt
  • Mayer & Dau ImmobilienWohnen im Alter: Mallorca-Immobilien als Zuhause und Investition
  • Hipoteca Inversa – Renta Mayores„Wohnen bleiben und Liquidität gewinnen: Wie die Immobilienrente funktioniert“

Runder Tisch 2: Soziales und Gesundheit

Gut leben – verbunden bleiben“

Mit Vertretern von:

  • Stiftung HerztatGemeinsam statt einsam: soziale Netzwerke für Seniorinnen und Senioren auf Mallorca
  • Colegio de Fisios de MallorcaFit bleiben: Bewegung, Prävention und Lebensfreude im Alter
  • Residencia SeniorSicher wohnen und Kontakte finden – moderne Wohnformen für die dritte Lebensphase

Wein, Tapas und Gespräche

Nach rund anderthalb Stunden geballter Information klingt der Abend bei Wein, Häppchen und persönlichen Gesprächen aus. Besucherinnen und Besucher haben Gelegenheit, sich direkt mit den Expertinnen und Experten auszutauschen und individuelle Fragen zu stellen.

Datum: Donnerstag, 31. Oktober 2025

Beginn: 18 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr)

Ort: Club der Mallorca Zeitung, Carrer Puerto Rico, 15, 07006 Palma

Eintritt frei

