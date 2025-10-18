30 Jahre im Einsatz zum Wohl der Tiere: SOS Animal feiert Geburtstag

Der Verein SOS Animal feiert am Samstag (18.10.) sein 30-jähriges Bestehen und lädt aus diesem Anlass zum Tag der offenen Tür ins Tierheim in Calvià ein. Es gibt unter anderem einen Flohmarkt und eine Tombola sowie Snacks und Getränke. Das Team ist vor Ort, führt durch die Einrichtung und zeigt einen Teil der Tiere, die neue liebevolle Besitzer suchen. Tierliebhaber sind von 11.30 bis 17.30 Uhr in den Camino Sa Canera, 1 1, in Calvià eingeladen. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt es im Netz.

Die Geschichte von SOS Animal reicht lange zurück: 1995 gegründet, ist seit 1998 die Zusammenarbeit mit dem Tierheim Calvià vertraglich geregelt. 2004 wurde dann die Stiftung SOS Animal gegründet. Im selben Jahr überließ das Tierheim dem Verein einen Teil des Grundstücks, um dort eigene Hundezwinger und Katzen­häuser zu betreiben. Ohne den Einsatz ehrenamtlicher Helfer wäre das nicht möglich gewesen - sie sind es, die zum Erfolg in den drei Jahrzehnten beitrugen.