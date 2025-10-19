Erstes Hole-in-One bei einem Golfturnier der Mallorca Zeitung in Alcanada

24 Mal hat die Mallorca Zeitung bereits ein Golfturnier im Herbst veranstaltet, doch das gab es noch nie: ein Hole-in-One, also der seltene Glücksfall, dass der Ball mit nur einem Schlag vom Abschlag ins Loch befördert wird. Zudem kam es bei dem Turnier am Samstag (18.10.) im Club de Golf de Alcanada noch zu einer weiteren Premiere: Erstmals bei einem MZ-Turnier gewann ein Ehepaar die Hauptkategorien.

Das Kunststück des Hole-in-One gelang Jaime Bujosa an Loch 17 der bereits für das Profi-Turnier "Rolex Grand Final" der Serie "Road to Mallorca" herausgeputzten Anlage. Golfdirektor Kristoff Both konnte denn auch einen Sonderpreis verkünden: Bujosa erhielt für das Hole-in-One einen Übernachtungsgutschein in dem luxuriösen Landhotel Can Aulí.

Beate Bell erhielt von Pedro Payeras (Fusteria Campanet) nd dessen Sohn den Preis für den Longest Drive der Damen. / Javier Fernández / La Siesta

Erstmals gewinnt ein Ehepaar das MZ-Golfturnier

Die Hauptpreise mit Übernachtungs- und Greenfee-Gutscheinen im Hotel Reserva La Rotana konnte sich hingegen erstmals ein Ehepaar sichern: Das Turnier gewann bei den Damen Beate Bell mit 26 Punkten und bei den Herren Oliver Bell mit 31 Punkten. Beide konnten sich außerdem über den Gewinn der Sonderwertung "Longest Drive" freuen: Beate Bell mit 225 Metern und Oliver Bell mit 260 Metern.

Golfturnier der Mallorca Zeitung in Alcanada 2025: Das Spìel in 50 Bildern / Javier Fernández / La Siesta

Ein Dank an die Sponsoren

Insgesamt nahmen 108 Spielerinnen und Spieler bei bestem Wetter an dem Turnier auf einem der schönsten Plätze der Insel teil. Mit dabei waren wieder die Teams der Hauptsponsoren: das von Gary Hobson angeführte Immobilienunternehmen Engel & Völkers Mallorca North, das Einrichtungshaus und der Baustoffhandel DURAN von Guillermo Durán, das Architekturbüro Palomino von Alejandro Palomino, die Baufirma Edificam von Francisco "Xisco" Pfitsch, die Tischlerei Fusteria Campanet von Pedro Payeras sowie das Autohaus Centro Porsche Baleares. Neu am Start war das am Samstag von Roland Kraml angeführte Team des deutschen Start-ups Airspring. Es bietet innovative Lösungen für die Wasserprobleme der Insel an.

Viele weitere Unternehmen trugen zu der reich bestückten Tombola bei. Für die rockige Begleitung zeichnete die Band Jukebox verantwortlich. Das wie immer vorzügliche Essen bereitete und servierte die Mannschaft des Clubrestaurants. Ihnen allen sowie dem Organisationsteam rund um Mariana Chacón und Mercedes Fernández gilt ein großes Dankeschön der Mallorca Zeitung.