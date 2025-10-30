Halloween-Wochenende auf Mallorca: Das sind die besten Partys und Events für Größ und Klein

Kürbisse, Spinnweben und literweise Kunstblut: Halloween steht vor der Tür. Das US-amerikanische Gruselfest ist mittlerweile fest im Jahreskalender auf Mallorca verankert. Am ersten Novemberwochenende gibt es zahlreiche Veranstaltungen für Groß und Klein – in der Natur, in Einkaufszentren oder bis in die frühen Morgenstunden. Ein Überblick über die Events ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Horror-Dorf

Das Pueblo Español in Palma verwandelt sich von Freitag (31.10.) bis Sonntag in ein verwunschenes Dorf mit Shows, Workshops und Aktivitäten für Jung und Alt. Dazu gehört eine Horror-Passage in zwei Varianten – für Kinder und Erwachsene – mit unterschiedlichen Gruselstufen. Außerdem ist ein Umzug mit Zombies und Monstern geplant, begleitet von 3D-Projektionen auf die Gebäude des Pueblo Español.

Kinder können in Workshops Zauberstäbe basteln oder magische Getränke mischen. Es gibt auch ein „Zauberverlies“, das einem Escape Room ähnelt. Für die Verpflegung sorgen Foodtrucks mit Snacks, Süßigkeiten und „verzauberten“ Getränken. Die kleinen Gäste erwartet zudem eine Mini-Disco mit DJ, Hüpfburgen und Schminkstationen.

Bis zu 20 Animateure verkörpern Magier, Hexen und Stelzenläufer, mit denen sich die Besucher fotografieren lassen können. Hinzu kommt ein Stand für Tarotkarten-Lesungen sowie ein Kostümwettbewerb.

Die Tickets kosten 15 Euro am Freitag und Samstag, 10 Euro am Sonntag. Erhältlich unter elpuebloencantado.com.

Gruselpassagen

Paco Coll und Cristina Cendrós haben ihren Garten in Palmanyola (Avenida de Sóller, 48b) in einen wahren Halloweentempel verwandelt (MZ berichtete). Geöffnet ab Donnerstag von 18 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag von 18 bis 0 Uhr sowie Sonntag von 18 bis 22 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos, Spenden sind willkommen. Mitunter bilden sich lange Schlangen, daher ist es empfehlenswert, frühzeitig vor Ort zu sein.

Ebenfalls gratis ist die Terrorpassage in Son Cotoner im Norden Palmas (Avenida Joan Muntaner i Bujosa, 39) am Freitag ab 19.30 Uhr.

Auch die Gemeinde Calvià organisiert kostenlose Gruselpassagen: In Son Ferrer (Carrer Falcó, 34) findet am Freitag von 20 bis 0 Uhr eine Horror-Tour statt.

In der Gemeinde Llucmajor veranstaltet die Nachbarschaftsvereinigung „Amics de s’Arenal“ am Freitag ab 18.30 Uhr im Park Joan Ferré in s’Arenal eine Halloween-Feier mit DJ und Horrorpassage.

Im Castell Son Mas in Andratx erwartet die Besucher am Freitag ein apokalyptisches Szenario: Eine Epidemie hat die Insel befallen, und die Überlebenden suchen Zuflucht in der Burg – dem einzigen sicheren Ort auf Mallorca. Das Event ist kostenlos. Tickets (nur noch für den Durchgang um 18 Uhr) hier.

In tierischer Gesellschaft

Im Reserva Park in Puigpunyent gibt es am Samstag und Sonntag eine schaurige Tour durch die Natur. Verkleidete Animateure, ein Kostümwettbewerb und Tierbegegnungen erwarten die Besucher. Der Eintritt ist für verkleidete Kinder kostenlos, Erwachsene – verkleidet oder nicht – zahlen 17 Euro. Snacks und Getränke vor Ort. Tickets sind erhältlich unter reservapark.net/tienda/p/halloween-25.

Im Palma Aquarium können am Freitag um 19.30 Uhr Kinder in Gesellschaft der Haie übernachten. Für 54 Euro sind Abendessen, Frühstück, Kinderdisco und weitere Aktivitäten inklusive. Tickets hier.

Einkaufszentren

Am Freitag gibt es im Einkaufszentrum Porto Pi in Palma ein K-Pop-Konzert der Coverband Kbeats (17.30–18.30 Uhr), gefolgt von einem Kostümwettbewerb ab 19 Uhr, an dem Kinder, Erwachsene, Familien und sogar Haustiere teilnehmen können. Als Preise gibt es Einkaufsgutscheine für verschiedene Läden des Einkaufszentrums zu ergattern. Die Teilnahme ist kostenlos, aber erfolgt durch Anmeldung unter bit.ly/AnmeldungWettbewerb.

Auch das Fan Mallorca Einkaufszentrum nahe dem Flughafen bietet am Samstag kostenlose Aktivitäten für Familien. Von 16.30 bis 17.30 Uhr finden Workshops statt (Anmeldung hier), anschließend findet von 18 bis 20 Uhr ein Kostümwettbewerb für Kinder und die ganze Familie statt – inklusive Haustiere und Geldpreise.

Nachtleben

In der Factoria de Só in Santa Maria finden am Wochenende gleich zwei Halloween-Partys statt. Wer am Freitag bei den Auftritten der drei Rockbands Caricias Cantoná, Nolo und Brute Force dabei sein möchte, zahlt 8,25 Euro Eintritt. Tickets hier. Am Samstag geht es dann weiter mit einer Reggae- und Ska-Nacht. Tickets der „Nit de Calaveres“ (Nacht der Totenköpfe) für 12,24 hier.

Die mallorquinische Partyband The Hawaiians spielt am Freitag in der Bar Sabotage in Palma – eine Nacht voller gecoverter Hits auf Englisch und Spanisch. Eintritt 12 Euro, Tickets unter ticketib.com/es/events/hawaiibulin.

Reggaeton, Dembow & Co. gibt es im Club Es Gremi, Eintritt ab 20,90 Euro unter ticketib.com/es/events/halloween-remember-2025-es-gremi.

In der Cova de s’Embat an der Playa de Palma steigt am Freitag ab 23 Uhr eine Techno-Party mit den DJs Kiko Navarro, Melohman und Xisco Sánchez. Eintritt 18 Euro, Tickets sind erhältlich unter ticketib.com/es/events/la- cueva-de-los-horrores.

Kultur & Wein

Bei der Improbühne Escena 101 in Palma läuft am Freitag um 20.30 Uhr das Improstück „El Umbral“ (Die Schwelle) mit Kike Oliver. Eintritt 12,42 Euro, Tickets unter bit.ly/ImproHalloween.

Auch die Improbühne Sala Random in Palma bietet am Freitag und Samstag jeweils um 20.30 Uhr ein Halloween-Spezial. Eintritt 10 Euro, Tickets unter salarandom.com.

In Mitgliederclub Aurum Lounge in Port d’Andratx findet am Freitag um 19 Uhr zum Halloween-Anlass eine Weinprobe statt, Sommelier und Snacks sind im Preis inbegriffen. Einlass ist um 18.30 Uhr, das Event endet um 22 Uhr. Adresse: Ctra. des Port, 153, Port d‘Andratx. Preis: 60 Euro. Die Anmeldung erfolgt unter aurum-lounge.com/winetasting.

