Der Bierkönig eskaliert zu Silvester mit einer siebentägigen Party
Der Partytempel an der Schinkenstraße weitet seine Feier zum Jahreswechsel zu einem einwöchiges Partyprogramm aus
Die Silvesterparty im Bierkönig an der Playa de Palma nimmt immer größere Dimensionen an. 2022 läutete das Lokal das neue Jahr mit einem 16-stündigen Partymarathon mit Peter Wackel ein. Ein Jahr später wurde die Marathonparty zu einem dreitägigen Silvesterprogramm ausgeweitet. Dabei traten zum Jahreswechsel 2023/2024 neben Wackel auch weitere Künstler wie Tim Toupet und Carolina auf.
Jeden Tag ein anderer Act
In diesem Jahr soll das Spektakel im Partytempel noch einmal deutlich größer werden, wie der Bierkönig auf Instagram bekannt gegeben hat. Insgesamt sieben Tage können Feierwütige den Abschied vom alten und den Beginn des neuen Jahres im Kultlokal feiern. Bereits einen Tag nach Weihnachten eröffnet Partycrasher am 27. Dezember den Partyreigen. Am 28.12. performt Frenzy. Einen Tag später steht Killermichel auf der Bühne. Der Tag vor Silvester wird mit Calvin Kleinen gefeiert. In der Nacht des Jahreswechsels heizt Julian Sommer dem Publikum ein. An Neujahr tritt Schürze im Bierkönig auf. Den Abschluss der Feierwoche macht am 2. Januar Tim Toupet.
Season-Opening 2026
Die genannten Acts werden nach Angaben des Bierkönigs von den Resident DJs - DJ Cashi und DJ Xaver - unterstützt. Auch der Termin für das Season-Opening 2026 steht schon fest. Dieses wird sogar noch etwas früher als sonst erfolgen: Vom 16. bis zum 19. April 2026 lässt sich zum Saisoneröffnungswochende ausgelassen im Bierkönig feiern. Von Ende April bis Ende Oktober kann dann auch wieder beim großen Konkurrenten Megapark gefeiert werden. Vor allem in den Sommermonaten sind die beiden Feierhotspots an der Playa de Palma bei jungen deutschsprachigen Partytouristen beliebt.
- Renovierung des Flughafens Mallorca geht in die letzte Phase: Woran jetzt noch gearbeitet wird
- Vorsicht, Autofahrer: Auf Mallorca drohen 500 Euro Strafe für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung
- Mallorca auf dem World Travel Market: Sorge um das Ausbleiben britischer Urlauber
- Befürchtungen vor Sonnenfinsternis 2026: Versinkt Mallorca im Chaos?
- Nach Tod von 27 Jagdhunden auf Mallorca-Fähre: Kritik am neuen Tierschutzgesetz flammt auf
- Warnstufe Gelb ausgegeben: Wann der Wetterumschwung Mallorca erreichen soll
- Keinerlei Verantwortung': Das sagt der balearische Jagdverband zum Tod der 27 Jagdhunde
- Ende einer Saga: Alteingesessene Fischerfamilie in Cala Ratjada hört auf