Der Bierkönig eskaliert zu Silvester mit einer siebentägigen Party

Die Silvesterparty im Bierkönig an der Playa de Palma nimmt immer größere Dimensionen an. 2022 läutete das Lokal das neue Jahr mit einem 16-stündigen Partymarathon mit Peter Wackel ein. Ein Jahr später wurde die Marathonparty zu einem dreitägigen Silvesterprogramm ausgeweitet. Dabei traten zum Jahreswechsel 2023/2024 neben Wackel auch weitere Künstler wie Tim Toupet und Carolina auf.

Jeden Tag ein anderer Act

In diesem Jahr soll das Spektakel im Partytempel noch einmal deutlich größer werden, wie der Bierkönig auf Instagram bekannt gegeben hat. Insgesamt sieben Tage können Feierwütige den Abschied vom alten und den Beginn des neuen Jahres im Kultlokal feiern. Bereits einen Tag nach Weihnachten eröffnet Partycrasher am 27. Dezember den Partyreigen. Am 28.12. performt Frenzy. Einen Tag später steht Killermichel auf der Bühne. Der Tag vor Silvester wird mit Calvin Kleinen gefeiert. In der Nacht des Jahreswechsels heizt Julian Sommer dem Publikum ein. An Neujahr tritt Schürze im Bierkönig auf. Den Abschluss der Feierwoche macht am 2. Januar Tim Toupet.

Season-Opening 2026

Die genannten Acts werden nach Angaben des Bierkönigs von den Resident DJs - DJ Cashi und DJ Xaver - unterstützt. Auch der Termin für das Season-Opening 2026 steht schon fest. Dieses wird sogar noch etwas früher als sonst erfolgen: Vom 16. bis zum 19. April 2026 lässt sich zum Saisoneröffnungswochende ausgelassen im Bierkönig feiern. Von Ende April bis Ende Oktober kann dann auch wieder beim großen Konkurrenten Megapark gefeiert werden. Vor allem in den Sommermonaten sind die beiden Feierhotspots an der Playa de Palma bei jungen deutschsprachigen Partytouristen beliebt.