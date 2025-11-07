Architekturfestival Open House Palma: Diese 60 Gebäude können Sie kostenlos besichtigen

Das Architekturfestival Open House Palma hat sein Programm für 2025 bekannt gegeben: Rund 60 Gebäude und Räume der Stadt sind dann kostenlos zur Besichtigung geöffnet. Das Event findet am Wochenende des 15. und 16. November statt und bietet dieses Jahr einige Neuheiten: So kann man etwa erstmals die ehemalige Kaserne von Son Busquets, deren Sanierung noch aussteht und auf deren Gelände Wohnungen gebaut werden sollen, die Kloster-Residenz der Hermanitas de los Pobres und die Villa Bonet, in der sich die Bar Casablanca in El Terreno befand, besichtigen. Auch der Sitz der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" nimmt zum zweiten Mal teil und öffnet seine Türen.

Open House beginnt schon am kommenden Montag, dem 10. November, mit einem Programm aus Workshops, Vorträgen und Spaziergängen durch Stadtteile wie Son Gotleu, Cala Major und El Amanecer. Die Veranstaltungen sollen dazu anregen, über das Wachstum der Stadt zu reflektieren und Gebiete außerhalb des historischen Zentrums einzubeziehen, erklärten die Organisatoren des "Architekturfestivals für Nichtarchitekten".

Schätze, die sonst unter dem Radar bleiben

Doch die große Attraktion von Open House ist zweifellos die Möglichkeit, Gebäude, Privathäuser und Räume zu betreten, die architektonisch interessant sind und in vielen Fällen der Öffentlichkeit normalerweise nicht zugänglich sind. "Open House Palma feiert in diesem Jahr seine fünfte Ausgabe, und wir wollten, dass die Gebäude, die besichtigt werden können, nicht nur eine Vielzahl von Stilen und historischen Epochen bieten, sondern auch unterschiedliche Nutzungen zeigen. So etwa der Leuchtturm von Porto Pí, einer der ältesten in Betrieb befindlichen der Welt, das Coliseu Balear, das Shows für ein großes Publikum veranstaltet, oder die Casa Encarnació Viñas - Josep Maria Llompart, in dem der berühmte Dichter und Kulturaktivist lebte", erklärte Belén Martínez, die Direktorin des Festivals. Die Präsentation fand im Parc Sanitari Bons Aires neben den Überresten der Arkaden des alten Convento de Jesús statt.

Erfahrungsgemäß sind die Schätze oft jene Bauten, die im Rahmen einer "normalen" Stadtbesichtigung unter dem Radar bleiben. Bei Open House kann man nicht nur Museen und Stadtpaläste, sondern auch Gesundheitszentren, Limonadenfabriken, schmucke Villen, der Sitz der Hafenbehörde, Markthallen, Hotels oder interessante Bauprojekte von renommierten Architekturstudios erkunden.

Am besten jetzt schon anmelden

Die Zeitfenster und Tage, an denen man Zugang zu jedem dieser Orte hat, sind auf der Website openhousepalma.org angegeben – es gibt auch eine übersichtliche Karte zum Download. Zu beachten ist, dass für den Besuch einiger Orte eine vorherige Anmeldung erforderlich ist. Am besten sollten Sie das so früh wie möglich angehen, denn in den vergangenen Jahren gab es bei vielen Stationen eine große Nachfrage. Auch Gebäude, für die man sich nicht anmelden muss, sind teils sehr begehrt – stellen Sie sich also auf etwas Wartezeit ein.

Dies ist die Liste der Gebäude und Räume, die beim Architekturfestival besichtigt werden können – mit einigen Extra-Infos zu besonders spannenden Highlights:

1 - Son Busquets

Die ehemalige Artilleriekaserne befindet sich zwischen der Carretera de Valldemossa und der Calle Capitán Salom. Sie wurde 1949 erbaut und steht seit Jahrzehnten leer. Auf ihrem Gelände soll öffentlicher Wohnraum entstehen. Eine Besichtigung ist am Samstag und Sonntag von 10 bis 12 Uhr mit vorheriger Anmeldung möglich.

Die ehemalige Kaserne von Son Busquets. / B. Ramon

2 - OHLAB - Estudi d'arquitectura

3 - Kreuzgang und Basilika Sant Francesc

4 - Espai Can Anglada

Im Carrer Anglada befindet sich dieses neue Zentrum, das der Kunst und dem Denken gewidmet ist und in einem von der Architektin Carme Pinós restaurierten Herrenhaus untergebracht ist, das wahrscheinlich aus dem 18. Jahrhundert stammt. Vom ursprünglichen Palast, der im Laufe der Zeit mehrfach umgebaut wurde, sind Überreste wie der gepflasterte Hof, die Holzbalken oder einige Gesimse im Inneren erhalten geblieben.

5 - Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears

6 - Hospital General de Mallorca

7 - Centre Cultural La Misericòrdia

8 - Stain Projects

9 - Centre de Salut de Son Ferriol

Das von Munarq Arquitectes entworfene Gesundzeitszentrum repräsentiert eine neue Art des Verständnisses von Architektur für das Gesundheitswesen.

10 - Associació Gira-sol

In der Nummer 140 des Carrer de Manacor hat dieser Verein zur Förderung der psychischen Gesundheit in drei ehemaligen Zementhöfen einen Stadtwald geschaffen, in dem über hundert Bäume und etwa 900 Pflanzen gepflanzt wurden.

11 - Projecte Home Balears

12 - Edifici Emili Darder - Conselleria de Salut

13 - Parc Sanitari Bons Aires

Das Gelände, auf dem das psychiatrische Krankenhaus errichtet wurde, gehörte einst zum alten Convent de Jesús außerhalb der Stadtmauern, das von der Enteignung kirchlicher Güter betroffen war. Innerhalb dieses Geländes befinden sich die Überreste des alten barocken Kreuzgangs aus dem 17. Jahrhundert.

Arkaden im Parc Sanitari Bons Aires. / Open House Palma

14 - Fàbrica de begudes PUIG

15 - Terreno Barrio Hotel

16 - MUNARQ Arquitectes - Monterrey 50B

17 - Villa Bonet

Die Villa Bonet ist eines der bemerkenswertesten Werke des Architekten Carles Garau i Tornabells und das einzige Beispiel rationalistischer Architektur in El Terreno. Sie wurde 1932 als Sommerresidenz für die Familie der Eigentümer von Bordados Bonet erbaut. Das Erdgeschoss wurde Mitte der 1980er Jahre in die Bar Casablanca umgewandelt.

Die Villa Bonet in El Terreno. / Open House Palma

18 - Casa Est und Casa Oest

Zwei Einfamilienhäuser am Eingang von Son Vida, entworfen von der Architektin Esther Morro als zwei Varianten eines gemeinsamen Prinzips: sich mit dem eigenen Leben in die Landschaft einfügen, wobei Diskretion, Licht und die Beziehung zur Topographie bedeutsam sind. Beide Häuser teilen eine gleiche formale Struktur – klare Volumen und Steinmauern –, doch jedes hat seinen eigenen Charakter; sie sind Zwillingshäuser, aber nicht identisch.

19 - Tania Baides (Atelier)

20 - Germanetes dels Pobres

Ein historisches Gebäude im Carrer General Riera auf einem Grundstück von über 14.700 m² mit großen Gärten und Obstgärten. Der Komplex der Kloster-Residenz der Hermanitas de los Pobres, der am Sonntag von 10 bis 14 Uhr geöffnet ist, besteht aus einem Hauptgebäude und zwei kleineren Gebäuden, alle mit fünf Etagen, die restauriert wurden, um ältere Menschen zu beherbergen. Das Gebäude wurde von Gaspar Bennazar Moner entworfen und gehört dem Inselrat von Mallorca.

Die Kloster-Residenz der Germanetes dels Pobres. / B. Ramon

21 - LA BIBI + REUS RESIDENCE

22 - LA BIBI + REUS COUNTRY

23 - LA BIBI + REUS CITY

24 - Cansalas Gallery & Art House

25 - Casa Encarnació Viñas - Josep Maria Llompart

26 - Teatre del Mar

27 - HM Balanguera

28 - Teatre Principal

29 - Gran Hotel

Das Gran Hotel ist der Sitz des CaixaForum Palma. / Europa Press

30 - Can Balaguer

31 - Can Bordoy Grand House & Garden

32 - Llotja de Mercaders

33 - Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma

34 - Astilleros de Mallorca

35 - Consolat de Mar

Der Sitz der balearischen Regierung hatte verschiedene Nutzungen, obwohl er ursprünglich gebaut wurde, um eine der ältesten Institutionen des Königreichs Mallorca zu beherbergen: das Consolat de Mar. Der Bau dieses Gebäudes begann im Jahr 1604.

36 - Seu Institucional de l'Autoritat Portuària de Balears

37 - Parlament de les Illes Balears

38 - Cort

39 - Palau del Consell de Mallorca

40 - Galeria 6 A

41 - Casa mare de 6a (Pont i Vic)

42 - Museu de Mallorca

43 - Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears

44 - Portella

Das Studio GRAS Reynés Arquitectos hat dieses alte mallorquinische Herrenhaus restauriert. Es gehörte einst dem Maler Joaquim Torrents, der die Atmosphäre venezianischer Bauwerke nachbilden wollte. Das Gebäude wurde in ein Stadthotel umgewandelt.

45 - Societat Arqueològica Lul·liana

46 - Diario de Mallorca

Auch der Bau des "Diario de Mallorca" – und der Mallorca Zeitung – wird am Samstag, 15. November, von 10 bis 14 Uhr seine Türen öffnen. Ehrenamtliche Experten für Architektur bieten dann Rundgänge an und vemitteln Details über die Geschichte und das Design des Gebäudes, das seit 1992 den Sitz der Redaktion bildet. Das Gebäude ist ein Projekt von Joan J. Morey, Àngels Sena, Joan J. Bomín, Antonio Ramis, Juan Calafat und Bartomeu Font.

Beim Diario de Mallorca auf der Dachterrasse. / Gabi Rodas

47 - Palau de Congressos

48 - Central Tèrmica de cas Tresorer

49 - Mercat de Pere Garau

50 - Studio Islas

51 - Imprenta Nueva Balear

52 - Coliseu Balear

53 - Tirme-Parc de Tecnologies Ambientals - CIEA

54 - Llar de la Infància

55 - Friedhof

56 - HM Palma Blanc

57 - Palma Sport & Tennis Club

58 - Sitz des Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca

Dieses Gebäude in El Terreno zeichnet sich durch seine Sichtbetonstruktur, die auffällige Edelstahlgitterverkleidung, die alle vier Fassaden bedeckt, und die Säulen aus Steinen, die aus Santanyí stammen, aus, die dem Ensemble Festigkeit und visuelles Gleichgewicht verleihen. Es ist ein Projekt von Sebastián Gamundí, José Luis Juan Coll und Jaime Bestard, mit den technischen Architekten José Frau und Alberto Arguimbau.

59 - Faro de Portopí

60 - Edifici Moneo, Fundació Miró Mallorca

61 - Taller Sert, Fundació Miró Mallorca

