Ein Highlight für Residenten und Urlauber: Mallorcas größte Herbstmesse steht an
Beim Dijous Bo am Donnerstag pulsieren in Inca die Straßen. Die Stadt rechnet mit 200.000 Besuchern
Die bedeutendste Messe des mallorquinischen Herbstes steht an: Beim Dijous Bo am 13. November pulsieren in Inca wieder die Straßen mit wohl an die 200.000 Besuchern. Schon am Vorabend wird es rappelvoll, und die Einheimischen feiern bis in den Morgen.
Am „guten Donnerstag“ selbst bieten über 300 Aussteller auf acht Kilometern ihre lokalen und gastronomischen Produkte an. Dazu gibt es Pferde-Shows und viele andere Highlights. Das Programm startete schon in der vergangenen Woche und dauert noch bis Ende des Monats an.
Bereits am Mittwochabend feiern
Was im 13. Jahrhundert als Markt für Vieh und landwirtschaftliche Produkte begann, ist jetzt ein Riesenfest. Legendär ist auch die "revetlla", die große Party am Vorabend zum Dijous Bo. Üblicherweise wird zusammen gegessen – die Bars, Restaurants und Weinkeller erwarten großen Andrang – und dann bis in die Morgenstunden gefeiert.
