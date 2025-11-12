Faszinierende Bilder für den Meeresschutz: Das bietet das MARE-Festival auf Mallorca

Das Meer steht bei der balearischen Initiative MARE gleich mehrfach im Mittelpunkt. In den kommenden Tagen gibt es auf Mallorca Ausstellungen, Filmvorführungen und einen Workshop, um mit Kreativität den Meeresschutz zu fördern. Das Festival trägt das Motto "La mar ens mou" (Das Meer bewegt uns). Mit der Kraft der Bilder möchten die Organisatoren die Schönheit und Zerbrechlichkeit des Meeres der Balearen sichtbar machen und das Bewusstsein für Naturschutz wecken. "Jedes Foto, jedes Video, jeder Reel ist ein Werkzeug, um zu bewegen und die Gesellschaft für dessen Erhalt zu mobilisieren", heißt es auf der Website von MARE.

Die Ocean Film Festival World Tour macht einen Stop in Palma

Am Donnerstag (13.11.) startet das Programm des Festivals mit einer einmaligen Filmvorführung im CineCiutat in Palma. Der Abend ist dem Meer gewidmet und verbindet Kino, Fotografie, Reflexion und Begegnung miteinander. Dafür kommt die Ocean Film Festival World Tour mit einer Sonderausgabe nach Mallorca. Vor zwölf Jahren in Australien ins Leben gerufen, ist sie Teil des großen internationalen Festivals für Ozeane, Abenteuer und Extremsportarten und reist seitdem um die Welt. Ein fast zweistündiges Erlebnis aus Kino, Abenteuer und Umweltbewusstsein, das die Schönheit des Ozeans und die Dringlichkeit seines Schutzes zeigt.

Vorher präsentiert MARE außerdem die Gewinnerfilme der diesjährig ersten Ausgabe von MARE Sea Reel. Nach dem Motto "Be real for the sea" konnten die Teilnehmer des Wettbewerbes jeweils bis zu drei Instagram-Reels über das balearische Meer mit einer Dauer zwischen 15 und 60 Sekunden präsentieren.

Die Veranstaltung findet von 19.15 - 21.30 Uhr im CineCuitat (Carrer de l'Emperadriu Eugènia) in Palma statt. Tickets unter: cineciutat.org

Meeresfotografien, die berühren

Bereits zum sechsten Mal prämiert MARE am Freitag (14.11.) die besten Meeresfotografien auf den Balearen. Der audiovisuelle Wettbewerb mit dem Ziel, beim Betrachten der Aufnahmen zu aktivem Meeresschutz zu inspirieren, vergibt dabei Preise im Wert von 10.000 Euro. Dieses Jahr wählte die Jury aus 1.321 Fotografien von Teilnehmern aus 17 verschiedenen Ländern aus. Die Gala MARE25 findet im Caixa Forum (Plaça de Weyler, 3) in Palma statt und wird live auf dem Kanal IB3 2 übertragen. Die Gala geht von 18 bis 20 Uhr, Karten können Sie hier kostenlos bei MARE online bestellen.

Eines der Gewinnerfotos 2024: Es guardia des derelicte de ses llumetes / Pedro Riera Llompart

Fotografie als Werkzeug für Naturschutz

Am Samstag (15.11.) lädt MARE zu zwei Vorträgen zum Thema Fotografie und Meeresforschung auf Spanisch ein. Der Vortrag zum Thema Unterwasser-Makrofotografie von Meeresbiologe Xavier Mas ist leider bereits ausgebucht. Von 12 bis 14 Uhr erzählt die Bildjournalistin und Dokumentarfilmerin Ana Palacios, wie sie ihre Kreativität nutzt, um Projekte mit sozialer Wirkung zu unterstützen. Sie arbeitet für internationale Medien und ist als Mentorin für das Programm von Canon Europe tätig ist. Die Präsentation findet im Fotofachgeschäft Foto Ruano Pro (Carrer d'Ausiàs March, 30) in Palma statt. Zur Anmeldung geht es hier.