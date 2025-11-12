Schlittschuhlaufen, Glühwein, Kunsthandwerk: Die große MZ-Übersicht der Weihnachtsmärkte 2025/2026

Mit dem feierlichen Anschalten der Weihnachtsbeleuchtung in Palma am 22. November läutet die Insel in diesem Jahr noch früher als sonst die Adventszeit ein. Wenig später laden auch schon die ersten Weihnachtsmärkte zum Besuch ein. Diese Übersicht wird in den kommenden Wochen ständig vervollständigt und aktualisiert.

Parc De Sa Feixina, Palma

Die Stadt Palma hält sich mit Details ihrer Weihnachtsmarkt-Planung noch zurück, aber fest steht, dass ein neuer hinzukommt: Zwei österreichische Unternehmer laden vom 21. November bis 6. Januar 2026 in den an die Innenstadt angrenzenden Park Sa Feixina. Geplant ist dort auch eine 20 Meter lange Rodelbahn und eine Schlittschuhlaufbahn.

Santa Ponça

Der von dem deutschen Unternehmer Holger Becker seit Jahren organisierte große Weihnachtsmarkt an der Mühlen-Autobahnausfahrt in Santa Ponça geht vom 22. November bis 14. Dezember. Geöffnet ist montags bis freitags von 17 bis 22 Uhr, samstags, sonntags und an den Feiertagen von 10 bis 22 Uhr. Neben einer Legolandschaft, die bei dem Markt längst Kultstatus hat, gibt es Live-Acts sowie Süßigkeiten und Deftiges. Immer sonntags können Kinder Kekse backen.

Quasi mit zum Weihnachtsmarkt dazu gehören schon seit Jahren ein Erwachsenen- Flohmarkt (30.11.) und zwei Kinderflohmärkte (23.11., 14.12.), die zwischen 9.30 und 15.30 Uhr direkt nebenan stattfindet. Der Eintritt für beide mercadillos ist frei. FB: Weihnachtsmarkt Santa Ponsa Mercadillo de Navidad

Kreativkreis Sterntaler

Schon seit über 20 Jahren organisiert die deutschsprachige Gruppe einen Weihnachtsbasar, in diesem Jahr am 29. und 30. November, jeweils von 11 bis 18 Uhr, in der Strandkirche an der Playa de Palma. Es gibt eine Tombola, Adventsgestecke, Glühwein, Frikadellen sowie Kaffee und Kuchen. Der Erlös kommt Straßenkindern in Peru und den Klinikclowns von Sonrisa Médica auf Mallorca zu Gute.

Auch in diesem Jahr lädt der Kreativkreis Sterntaler an die Playa de Palma ein. / Kreativkreis Sterntaler

Inselradio

Zum dritten Mal verwandelt das Inselradio einen kleinen Park in Palmas Viertel Son Armadams vom 4. bis 8. Dezember in eine Weihnachtslandschaft. Geöffnet ist am Donnerstag, Freitag und Samstag von 17 bis 22 Uhr, am Sonntag bis 21 Uhr, am Montag von 16 bis 21 Uhr. An den weihnachtlich geschmückten Häuschen gibt es Glühwein und Kaiserschmarrn ebenso wie Pasta, Pommes, Würstchen, Kekse und Lebkuchen. Auch mit Weihnachtsgeschenken kann man sich eindecken, etwa mit handgefertigten Duftkerzen, Kerzenständern und Dekorationen aus Wachs.

Auf dem Programm stehen Clown-Auftritte, Bastelaktionen, Kinderschminken oder das Verzieren von Lebkuchenmännchen. Am Samstag und Sonntag können sich Besucherinnen und Besucher außerdem vom Künstler Bibi kostenlos eine Karikatur anfertigen lassen. Zudem findet an beiden Tagen ein „tardeo“ statt. Musikalisch wird es auch mit Kinder- und Erwachsenenchören, Auftritten der Royal Dance Factory und einer hawaiianischen Tanzgruppe. Auch der Weihnachtsmann schaut täglich auf dem mercadillo vorbei. Promigast ist erneut Uwe Ochsenknecht. Der Schauspieler liest am Freitag um 19.30 Uhr eine Weihnachtsgeschichte. Eintritt frei. inselradio.com

Der Weihnachtsmarkt vom Inselradio findet direkt vorm Sender statt. / Inselradio

Pueblo Español

Auch im „spanischen Dorf“ in Palmas Stadtviertel Son Espanyolet wird es zwischen dem 5. Dezember und 4. Januar 2026 wieder weihnachtlich. Geöffnet ist in dem angegebenen Zeitraum vom 5. bis 9. Dezember, vom 12. bis 14. Dezember, vom 19. bis 22. Dezember, vom 26. bis 29. Dezember sowie vom 2. bis 4. Januar. Alle 30 Minuten gibt es Kunstschnee, daneben Glühwein und Kinderanimation. Kinder können ihren Wunschzettel abgeben und mit dem Weihnachtsmann Fotos knipsen. Daneben stehen Live-Musik und verschiedene Aufführungen auf dem Programm. Auch für das leibliche Wohl ist an verschiedenen Essensständen gesorgt. An den Ständen gibt es Kunsthandwerk, Deko und Accessoires. Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren zahlen 10 Euro Eintritt, jüngere Kinder kommen kostenlos rein. Im Eintrittspreis enthalten ist ein Glühwein oder eine heiße Schokolade. Wer will, kann sein Ticket schon vorab online (app.pueblo-espanol.com) kaufen. pueblo-espanol.com

Sa Pobla

Am 5. Dezember lädt der Ort im Inselinneren von 15 bis 22 Uhr zu seinem diesjährigen Weihnachtsmarkt auf die Plaça Major ein.

Rata Market

Vom 6. bis 8. Dezember findet im Kongresszentrum in Palma jeweils von 10.30 bis 20.30 Uhr die Weihnachtsausgabe des beliebten Marktes statt. Es gibt Kunsthandwerk, Deko und Schmuck. ratamarket.com

Der Rata Market im Kongresszentrum in Palma ist stets gut besucht. / Rata Market

Puerto Portals

Der bei Ausländern wie Einheimischen beliebte Hafenort lädt in diesem Jahr vom 12. Dezember bis 6. Januar (jeweils 12 bis 21 Uhr, am Wochenende bis 22 Uhr) zu seinem Christmas Market ein. In den über 40 weihnachtlich dekorierten Holzhäuschen gibt es Dekoration, Holzspielzeug und Kunsthandwerk. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Wie jedes Jahr gibt es zudem Aktivitäten für Kinder, am 24. Dezember etwa kommt der Weihnachtsmann vorbei, am 5. Januar lassen sich die Heiligen Drei Könige blicken. puertoportals.com

In Puerto Portals kann man auch bei der diesjährigen Ausgabe des Weihnachtsmarktes wieder Schlittschuh laufen. / Puerto Portals

Santa Eugènia

Der Ort feiert am 13. Dezember im Carrer Església und auf dem Dorfplatz seinen diesjährigen mercadillo de Navidad.

Deutschsprachige Evangelische Gemeinde

Die Deutschsprachige Evangelische Gemeinde lädt am 13. Dezember ab 16 Uhr zum Adventsmarkt in das Gemeindehaus in Arenal ein. Es gibt Plätzchen, Gebratenes und Glühwein. Zudem bietet der katholische Handarbeitskreis Selbstgebasteltes an, und die Gemeindeverantwortlichen verkaufen Kunst von deutschen Gefangenen. kirche-balearen.net

Steffi‘s Mercado de Navidad

Die Betreiberin des Second-Hand-Geschäfts Steffi’s Segunda Mano in Cala Ratjada organisiert am 13. Dezember ab 16 Uhr im Garten ihres Hauses (Mestre Vincens Nadal, 41) in dem Ort einen privaten Weihnachtsmarkt. Es gibt Second-Hand-Artikel, handgefertigte Produkte verschiedener Aussteller, dazu hausgemachte argentinische Empanadas, Gegrilltes und weihnachtliche Süßigkeiten. Das Eintrittsgeld von jeweils 1 Euro geht als Spende an die Katzen in der Cala Gat. FB: Stefanie Eichhorn

Binissalem

Der Weihnachtsmarkt in dem Ort an der Inca-Autobahn findet in diesem Jahr am 13. und 14. Dezember statt.

More Mallorca

Die diesjährige Ausgabe des More Mallorca Christmas Pop-Up Marktes findet am 13. und 14. Dezember jeweils von 11 bis 21 Uhr auf der Finca Son Mir (Carretera Vieja de Sineu) statt. Es gibt lokale Kunsthandwerksstände, Essen von Fosh Catering und Foodtrucks, Live-Musik und Workshops für Kinder. Der Eintrittspreis beträgt im Vorverkauf 5 Euro, an der Tageskasse 7,50 Euro. Kinder von 0 bis 15 Jahren zahlen nichts.

Alle wichtigen Daten zum Weihnachtsmarkt auf der Finca Son Mir. / Veranstalter

Port Adriano

Vom 19. Dezember bis 7. Januar wird auch in diesem Jahr wieder ein weihnachtlicher Themenpark im Nobelhafenaufgebaut. Man kann dann unter anderem wieder auf einer 300 Quadratmeter großen Fläche Schlittschuh laufen und sich auf einer drei Meter hohen und 30 Meter langen Rutsche ins Vergnügen stürzen. Am 22., 23. (je 17 bis 20 Uhr) und 24. Dezember (12 bis 15 Uhr) kommt der Weihnachtsmann vorbei. König Melchior lässt sich am 2., 3. und 4. Januar (jeweils von 17 bis 20 Uhr) blicken. Geöffnet ist jeweils von 12 bis 20 Uhr, lediglich am 24. und 31. Dezember schließt der Park bereits um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. portadriano.com

Vom Rathaus organisierter Weihnachtsmarkt in Palma: Die genauen Daten des Marktes sind noch nicht bekannt. Meist geht er von Ende November bis 7. Januar.

Sie wissen von einem weiteren Weihnachtsmarkt? Melden Sie sich gerne bei uns – per E-Mail an: simone@mallorcazeitung.es!

