Palmas großes Winter-Highlight: Wann und wo die Weihnachtsbeleuchtung angeknipst wird

Alle Jahre wieder: Am Samstag (22.11.) ist es so weit. Palma schaltet die Weihnachtsbeleuchtung an. Das Rathaus erwartet Zehntausende Besucher zu dem alljährlichen "Ah"-Moment, wenn die Glühbirnen ein erstes Mal aufleuchten. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren suchte sich die Stadt aber einen anderen Ort für das Spektakel aus und legte den Zeitpunkt nach vorne.

Auf dem Passeig del Born, wo das Anzünden traditionell stattfand, sei es zuletzt schlicht zu voll gewesen, erklärte die für die Infrastruktur zuständige Stadträtin Belén Soto bei einer Pressekonferenz am Montag (17.11.). "Viele Leute fühlten sich bedrängt. Wir mussten Barrieren aufbauen, um für die Sicherheit zu sorgen."

20.000 Leute kamen im vergangenen Jahr

Auch um die renovierte Plaça d'Espanya zu nutzen, wurde das Anschalten nun dorthin verlegt. Es ist damit zu rechnen, dass der Platz proppevoll wird. "Im vergangenen Jahr haben wir 20.000 Besucher geschätzt. Auf den Platz passen nun 18.000 Personen", so Lourdes Roca, Stadträtin für Bürgerbeteiligung. Die Menschenmasse soll sich aber über die umliegenden Straßen verteilen. Der Platz biete den Vorteil, dass man von weiter weg auch noch das Geschehen verfolgen kann.

Um 19 Uhr startet das Event am Samstag. Somit bereits eine knappe Woche vor dem Black Friday. "Wir kommen dem Kleinhandel entgegen. So brennen die Weihnachtslichter schon am Tag der Rabattaktion", sagte Roca. Zudem haben Organisationen zum Wohle der Kinder angefragt, ob das Anschalten ein paar Stunden eher stattfinden könne als in den Vorjahren. Dadurch können die Eltern mit den Kleinen nach dem Event noch durch die Stadt bummeln und die Lichter begutachten.

35 Minuten lang soll die von Mallorcas bekanntem Konzertveranstalter Trui organisierte Show "El ball de les dues estrelles" (Der Tanz der zwei Sterne) dauern, die sich die Stadt 78.650 Euro kosten lässt. 13 Artisten sind zu sehen, zudem gibt es eine Lichtshow, Konfettiregen und Kunstschnee. Die Geschichte dreht um die beiden Sternenschwestern Lira und Vega, die sich nach langer Zeit wiedersehen. Am Ende, also ziemlich genau um 19.35 Uhr, werden die Weihnachtslichter angeschaltet. Auf einer Leinwand wird ein Countdown herunterlaufen.

Die Highlights der Weihnachtsbeleuchtung in Palma 2025

Wer in den vergangenen Jahren die Weihnachtsbeleuchtung im Stadtzentrum gesehen hat, wird wenig neue Elemente entdecken. "Der Fokus lag darauf, die Beleuchtung in allen Stadtvierteln anzubringen", sagte Soto. 3.350 Lichtelemente (80 mehr als im Vorjahr) werden in 200 Straßen angebracht. Mehr als 614 Kilometer an Lichterketten hängen in den Bäumen, das sind knapp 73 Kilometer mehr als 2024. Insgesamt 1,9 Millionen Euro kostet der Spaß.

Das Aufhängen der Beleuchtung dauert Monate. "Wir haben dieses Jahr noch eher angefangen, nämlich im Juli. Das war nötig, da es eben noch mehr Beleuchtungselemente sind." Die Weihnachtslichter leuchten zu Sant Sebastià, Palmas Stadtfest am 20. Januar, ein letztes Mal. Danach wird sukzessive abgebaut. "Letztlich gehen Ab- und Aufbau fast fließend über", sagte Soto. Das Rathaus dachte gar darüber nach, die Lichter einfach hängenzulassen. "Das geht aber nicht, da die Bäume gepflegt und zurückgeschnitten werden müssen." Der heiße mallorquinische Sommer ist den Lichterketten zudem nicht zuträglich.

In der Nähe des Zentrums gibt es neue Lichtelemente. Ein Blick lohnt sich in die Straßen General Riera, Jacint Verdaguer und die Avenida Gaspar Bennazar sowie auf die Plaça Patins. Zu den alljährlichen Highlights zählen das Lichterzelt auf der Plaça San Cosme, der 20 Meter hohe Weihnachtsbaum im Parc de Ses Estacions, die zehn Meter hohen Bäume in der Straße Antoni Maura und auf der Plaça Raimundo Clar sowie die Leuchtkugel am Paseo Marítimo.