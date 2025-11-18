Aufbaustopp kurz vor Eröffnung: Was ist jetzt das Problem beim nordischen Weihnachtsmarkt in Palma?

Schlechte Nachrichten für alle Fans der nordeuropäischen Weihnachtsstimmung auf Mallorca: Der Weihnachtsmarkt "Christmas in Palma", der im Sa-Feixina-Park in Palma gerade aufgebaut wird, kann nicht wie zunächst geplant am Freitag (21.11.) eröffnen. Offenbar gibt es Schwierigkeiten, die allerdings gegenüber der MZ zunächst weder die Stadt Palma noch die Veranstalter genauer benennen wollten oder konnten. Seitens der beiden österreichischen Geschäftsmänner, die das Projekt aufziehen wollen, heißt es gegenüber der MZ nur, dass es einen "Baustopp" gebe, sprich der Markt derzeit nicht weiter aufgebaut werde. Weshalb es den Stopp gibt, sei nicht bekannt, sagen die Veranstalter weiter.

Auch ein Mallorquiner, dessen Firma derzeit an den Aufbauarbeiten beteiligt ist und vor allem für die Stromversorgung zuständig ist, bestätigt den Aufbaustopp. Er habe ebenfalls keine weiteren Informationen. "Wir haben schon Generatoren aufgestellt, und sobald es weitergehen darf, machen wir weiter", sagt der Mann.

Erste Buden sind bereits aufgebaut

Ob die Buden dann allerdings erst eine Woche später als gedacht, also kurz vor dem 1. Advent öffnen, könne er nicht sagen. "Theoretisch kann das auch früher passieren." Der Einzelhandelsverband Afedeco, der hinter dem Projekt steht, wollte die Unterbrechung beim Aufbau nicht kommentieren. "Wir sind nicht direkt in die Organisation eingebunden, sondern unterstützen das Projekt nur", erklärte eine Sprecherin. Seitens der Stadt Palma hieß es, dass sich der Markt "möglicherweise um ein paar Tage" verschiebe. Gründe seien "irgendein Logistikthema und das schlechte Wetter". Genaueres konnte die Sprecherin der Stadt nicht sagen.

Vor einigen Tagen bereits wurden die ersten Holzbuden für "Christmas in Palma" aufgebaut, um den seit seinem Bekanntwerden eine Art kleiner Kulturkampf ausgebrochen ist. Kritiker warfen dem Projekt vor, die hiesigen Traditionen und die einheimischen Weihnachtsmärkte verdrängen zu wollen.

Anwohnerprotest

Das Rathaus hingegen sieht in dem Weihnachtsmarkt eine Möglichkeit, die Stadt im Advent zu beleben und den Bürgern "weihnachtliche Atmosphäre" zu bieten. Afedeco betonte zuletzt mehrfach, es handele sich um eine "mallorquinische Initiative" und keinesfalls um einen "deutschen Markt". Schon deswegen werde man auch örtliche Produkte anbieten. Geplant ist neben den Buden auch eine 20 Meter lange Rodelbahn und eine Schlittschuhlaufbahn.

Zuletzt setzten die Anwohner der umliegenden Straßen durch, dass es während der Öffnungszeiten des Marktes deutlich weniger Musik geben wird als zunächst geplant. Lediglich freitags und samstags darf nun jeweils zwischen 19.30 und 21.30 Uhr Musik gespielt werden. Die Lautstärke muss dabei eingeschränkt werden: Die Musik darf außerhalb des Marktes nicht zu hören sein. Außerdem soll sich die Stadtverwaltung verpflichtet haben, Maßnahmen zu erwägen, damit das Event möglichst wenig negative Auswirkungen auf den Verkehr und die Parkplatzsituation in dem Viertel hat. /pss/sw

Abonnieren, um zu lesen