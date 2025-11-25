"Sexismus tötet": Palma demonstriert doppelt gegen Gewalt an Frauen

Der 25. November ist der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Und auch Mallorca bereitet sich auf diesen Tag vor. Zum dritten Mal in Folge werden die feministischen Gruppierungen der Insel bei zwei getrennten Demonstrationen auf die Straße gehen.

Sowohl das Moviment Feminista de Mallorca als auch die Coordinadora Transfeminista rufen für 18.30 Uhr zu Kundgebungen auf – jeweils mit eigenem Startpunkt und eigener Route. Durch die Demonstrationen kommt es zu Straßensperrungen, die Busfahrpläne können durcheinandergewirbelt werden. Die zwei getrennten Veranstaltungen begründete die Sprecherin der Coordinadora Transfeminista, Sara Barceló, im Jahr 2023 in einem Interview mit der "transphoben Tendenz innerhalb des Moviment Feminista".

Das Moviment Feminista beginnt seine Demonstration auf der Plaça d’Espanya unter dem Motto „El masclisme mata, la lluita feminista ens sosté“ („Sexismus tötet, der feministische Kampf trägt uns“). Der Marsch führt über die Avinguda Alemanya bis zur Plaça del Tub, wo das Manifest verlesen wird.

Gewalt gegen Frauen "strukturelle Gewalt"

Die Organisation will daran erinnern, dass geschlechtsspezifische Gewalt nach wie vor Frauen aller Altersgruppen, Herkunft und sozialer Schichten betrifft. Es handle sich nicht um Einzelfälle, sondern um „strukturelle Gewalt“. Laut offiziellen Zahlen wurden in Spanien in diesem Jahr bereits 38 Frauen von ihren (Ex-)Partnern getötet – insgesamt 1.333 seit 2003.

Die Coordinadora Transfeminista de Mallorca startet ihre Demonstration nach einer kurzfristigen Änderung auf der Plaça de la Porta Pintada, wie sie in den sozialen Netzwerken mitteilte. Grund war ein „Fehler“ in der Genehmigung durch die Vertretung der Zentralregierung.

Zunahme von Hassreden gegen Frauen

Auch ihr Marsch beginnt um 18.30 Uhr, führt jedoch über die Carrer de Sant Miquel, die Plaça Major und die Carrer de Colom bis zur Plaça de Cort, wo die Abschlusskundgebung stattfindet. Ihr Motto lautet „Combat la violència masclista, milita feminista“ („Bekämpfe die geschlechtsspezifische Gewalt – engagiere dich für Feminismus“).

Die Gruppe warnt vor einem „besorgniserregenden Anstieg“ der Gewalt gegen Frauen und einer Zunahme von Hassreden gegen Frauen und den Feminismus – Entwicklungen, denen man „auf der Straße entgegentreten“ müsse.

Obwohl beide Demonstrationen nahezu zeitgleich und in derselben Gegend starten, organisiert jede Bewegung ihre eigene Kundgebung, wie bereits in den vergangenen beiden Jahren. Beide rufen dazu auf, die Straßen zu füllen – gegen jede Form geschlechtsspezifischer Gewalt – und fordern von den Institutionen mehr Ressourcen, Prävention und Engagement, um die Freiheit und Sicherheit der Frauen zu gewährleisten. /jk