Weihnachtslichter-Fiasko in Palma – Stadt zieht Konsequenzen

Die Weihnachtslichter leuchten keine Woche auf Mallorca und das Rathaus Palma denkt schon darüber nach, wie man das Fiasko vom Samstag im kommenden Jahr verhindern kann. Ein erneuter Standortwechsel ist geplant.

Dabei zog die Show am Samstag zum ersten Mal vom Borne auf die Plaça d'Espanya, um die Sicherheit der Zuschauer zu gewähren. Die Allee sei einfach zu klein für 20.000 Personen gewesen. Dass die Rechnung nicht aufging, war schon vorab zu befürchten. Das Rathaus rechnete mit einem ähnlichen oder sogar größerem Ansturm. Auf den Platz passen aber nur 18.000 Leute.

Das Rathaus dachte, dass sich die Menge auf die umliegenden Straßen verteile. Doch niemand wollte sich vom Burger King die Sicht auf die Bühne verdecken lassen. Die Folge waren zertrampelte Beete und Fußgänger auf den Avenidas.

Außerdem ist die Plaça d'Espanya der am wenigsten attraktive Ort für das Anschalten der Weihnachtsbeleuchtung, da es auf dem Platz so gut wie keine Lichterketten gibt.

Laut dem Rathaus bestand keine Gefahr für die Passanten

"Die Sicherheit der Leute war gewährleistet", sagte Palmas Pressesprecherin Mercedes Celeste am Mittwoch (26.11.). "Als die Ortspolizisten sahen, dass die Passanten auf die Straße auswichen, handelten sie sofort. Ich wiederhole, zu keinem Zeitpunkt bestand Gefahr für irgendjemanden."

"Es ist wahr, dass wir nicht mit so einem Ansturm gerechnet haben und nächstes Jahr kommen vielleicht noch mehr Leute", so Celeste. "Da die B-Lösung mit der Plaça d'Espanya nun nicht ideal war, müssen wir eine Alternative suchen."

Das Anschalten auf einen Werktag zu verlegen, um den Ansturm zu drosseln, sei keine Überlegung. Man wolle besonders den Kindern das Event ermöglichen. Eine Idee sei es, die Show auf mehrere Orte zu verteilen. Denn ansonsten gibt es in der Nähe des Zentrums kaum Orte, an denen sich noch mehr Leute versammeln können. Höchstens vielleicht der Parc de la Mar, doch dort sieht es auch spärlich mit Weihnachtslichtern aus.