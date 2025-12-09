Megapark eröffnet Partysaison 2026 eine Woche nach dem Bierkönig

Es gibt gute Nachrichten für die Partygänger an der Playa de Palma: Die beiden Hauptanlaufstellen für Feierlustige, Bierkönig und Megapark, werden die Saison 2026 anders als in diesem Jahr nicht am selben Wochenende eröffnen. Der Bierkönig hatte bereits seit Juli die Terminierung für das eigene Auftaktwochenende auf den 16. bis 19. April 2026 festgelegt, und damit die früheste Saisoneröffnung in der Geschichte des Lokals angekündigt. Nun hat mit dem Megapark die zweite Feierhochburg an der Playa de Palma nachgezogen. Wie das Lokal auf Instagram bekannt gab, steht fest: Hier wird vom 23. bis zum 26. April 2026 die Eröffnung gefeiert.

Zeitgleiches Opening in Bierkönig und Megapark 2025

Anders als 2025 werden im kommenden Jahr die beiden bei deutschsprachigen Feiertouristen beliebten Ausgehlocations ihre Saisonauftaktpartys nicht am selben Wochenende veranstalten. Die zeitgleiche Durchführung beider Openings hatte 2025 aufgrund des großen Andrangs zu Problemen geführt. Durch die Überfüllung mussten zeitweise Einlassstopps ausgesprochen werden. In den Jahren zuvor hatte der Megapark eine Woche nach dem Bierkönig das eigene Auftaktpartywochenende veranstaltet. Die Terminierung im kommenden Jahr bedeutet also eine Rückkehr zur vorherigen Tradition.

Sieben Tage Silvesterpartymarathon im Bierkönig

Wer Zeit und Laune hat, kann also an beiden Auftaktpartywochenenden mitfeiern. Traditionell warten beide Lokale mit einem besonderen Programm zur Einläutung der warmen Jahreszeit auf. Die schwierige Entscheidung zwischen beiden Partylokalen bleibt ihren Fans zur Saisoneröffnung 2026 erspart. So wird der ein oder andere Urlauber überlegen, im April gleich für zehn Tage an der Playa zu bleiben. Wer den Jahreswechsel von 2025 auf 2026 bereits am Ballermann feiern möchte, kann im Bierkönig vom 27. Dezember bis einschließlich 2. Januar an einem siebentägigen Feiermarathon teilnehmen.