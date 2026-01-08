Mallorcas Geheimtipps mit der MZ entdecken: Handgemachte Schuhe & Weinverkostung

So gerne wir Ihnen die Insel in unseren Artikeln näherbringen – richtig erleben kann man vieles nur selbst. Deshalb laden wir Sie in diesem Jahr zu einer Reihe von Ausflügen ein, die einmalige Einblicke hinter die Kulissen Mallorcas ermöglichen. Für Mittwoch, 21. Januar, stehen als Auftakt der Besuch der Schuhmanufaktur Lottusse in Inca sowie eine Besichtigung und Weinprobe in der Bodega Son Prim in Sencelles auf dem Programm.

Schuhe in Inca

Los geht es um 10 Uhr am Verlagsgebäude der Mallorca Zeitung (Carrer Puerto Rico). In einem Mini-Bus fahren wir gemeinsam zu den Ausflugszielen – begleitet von einem deutschsprachigen Mitarbeiter der MZ, der die Gruppe betreut, Hintergründe liefert und für Fragen zur Verfügung steht. Gegen 15 Uhr sind wir wieder zurück. Erste Station des Ausflugs ist Inca, traditionell das Zentrum der mallorquinischen Schuhmacherei. In den Werkstätten von Lottusse – gegründet 1877 – erleben die Teilnehmer bei einer Führung, wie aus Leder, Leisten und präziser Handarbeit ein hochwertiger Schuh entsteht.

Die Schuhmanufaktur Lotusse in Inca. / Lotusse

Vom Zuschnitt über das Formen und Nähen bis zu den letzten Handgriffen werden Arbeitsschritte erklärt, die man als Kunde sonst kaum zu sehen bekommt. Dabei geht es nicht nur um schönes Aussehen, sondern um Passform, Haltbarkeit und die kleinen Details, die einen rahmengenähten Lederschuh von Massenware unterscheiden. Wer mag, kann nach der Führung noch im Shop und Outlet stöbern.

Wein in Sencelles

Im Anschluss verlassen wir Inca und fahren ins Inselinnere nach Sencelles, ins landwirtschaftliche Herz Mallorcas. In der wunderschön gelegenen Bodega Son Prim dreht sich alles um Reben, Boden und Geduld: Welche Sorten wachsen hier, wie wirken Sonne, Wind und Untergrund – und wie wird daraus ein Wein mit eigener Handschrift? Bei der Besichtigung von Keller und Anlagen erfahren wir, wie die Trauben verarbeitet werden und welche Entscheidungen den Stil eines Weins prägen: von der Lese bis zum Ausbau. Den Abschluss bildet eine geführte Weinprobe, begleitet von einem traditionellen pa amb oli, mit Zeit für Austausch und das Genießen der herrlichen Aussicht rund um die Bodega.

Malerisch: Die Bodega Son Prim in Inca. / Nele Bendgens

Die Teilnahmegebühr für diesen exklusiven Ausflug beträgt 40 Euro im Vorzugspreis für MZ-Abonnentinnen und -Abonnenten und 60 Euro für alle anderen Leserinnen und Leser (inklusive Transfers, Führungen und Verkostung). Die Gruppe ist mit insgesamt 16 Personen bewusst klein gehalten, damit genügend Zeit für Fragen und Eindrücke bleibt – sichern Sie sich Ihren Platz per E-Mail an events@mallorcazeitung.es noch heute!