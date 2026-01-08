Sant Sebastià 2026: Was Sie auf Palmas großem Stadtfest sehen und erleben können

Feuer, Fleisch, Musik: Das Stadtfest Sant Sebastià in Palma steht vor der Tür. Jetzt hat die Stadtverwaltung erste Details des bunten Programms für das Fest verraten, das Einheimische und Urlauber jedes Jahr im Januar auf die Straßen der Stadt lockt. Eigentlich ist der Feiertag des Stadtpatrons am 20. Januar, doch die Feierlichkeiten beginnen schon weit vorher.

Auftakt für Familien und Kinder

Einen Auftakt gibt es bereits am Samstag (10.1.). Auf dem Rathausplatz zelebrieren die Kinder der Schule Pius XII. ab 11 Uhr das traditionelle Aufwecken des Stadtdrachens Drac de na Coca. Danach gibt es ein buntes Familienprogramm mit Workshops sowie Auftritte verschiedener Kapellen. Ebenfalls dabei sind die traditionellen Riesenfiguren (Gegants), Großkopffiguren (Capgrossos) und Teufel (Dimonis).

Am Tag darauf geht es für Familien in den Parc de Sa Riera zum Sant Sebastià Petit. Hier gibt es im Laufe des Vormittags unter anderem Musik, Zirkus, Spiele, Workshops, eine Minidisco, eine Kletterzone, einen Kinderzug und Paraden.

Das große Auftaktkonzert

Den musikalischen Auftakt gibt es am Freitag drauf (16.1.). Das Datum ist durchaus interessant gewählt, da viele Dörfer der Insel Sant Antoni feiern. Man muss sich also entscheiden, ob man dem großen Auftaktkonzert in Palma oder doch den eindrucksvollen Dorffesten beiwohnen möchte. Wer also die Plaça d'Espanya wählt, kann an dem Abend die bekannteste Band des diesjährigen Sant-Sebastià-Fests sehen. Die britisch-spanische Band Crystal Fighters ist seit Mitte der Nullerjahre für ihre Mischung aus Folk, Indie und Elektropop bekannt.

Daneben spielen die live äußerst empfehlenswerten DMassO. Die Mallorquiner bringen furiosen Elektropop auf die Bühne. Ebenfalls hat man mit der 60s-Rockband Guille Wheel & The Waves die Chance, eine der bekanntesten Gruppen der Insel zu sehen. Zudem spielen Tebals, die Finalisten des diesjährigen Rock-Pop-Wettbewerbs.

Die Tardeo-Feste

Ebenfalls zum Standardprogramm von Sant Sebastià gehören die Tardeos, die auf der Insel beliebten Nachmittagspartys, die in diesem Jahr am 17. Januar stattfinden. Auf der Plaça Tortugues vor dem C&A am Passeig del Born treten die DJs Víctor Magán, Óscar Romero, Manu Sánchez und Tere G auf. Auf der Plaça Major spielen derweil die Gintonics Band, La Canción del Verano und Madison.

Revetla – der große Abend

Der große Abend von Sant Sebastià ist der 19. Januar. Hier kommt die ganze Stadt zusammen. Der Stadtdrache entzündet das Feuer an der Plaça Major. Überall gibt es Lagerfeuer. An zahlreichen Orten der Stadt stehen Grills, auf denen (nicht nur) Fleisch gebrutzelt wird. Daneben gibt es allein im offiziellen Programm vier Bühnen (weitere kommen im Off-Programm dazu).

Die Bühne auf der Plaça d'Espanya steht im Zeichen des Latino-Elektro. Hier treten José de Rico, Henry Méndez, Danny Romero und Alex Martini auf. Auf der Plaça Major werden seit jeher zu Sant Sebastià mallorquinische Volkstänze getanzt. Musikalisch begleitet werden sie von der Frauen-Supergroup Pitxorines sowie der Gruppe Toc de Crida.

Auf der Plaça Tortugues spielen spanienweit bekannte Bands wie Buhos und Guaranà, sowie die aus Santa Maria stammenden lokalen Pop-Matadoren Negre und der Nachwuchskünstler Mon Joan Tiquat. Auf dem Rathausplatz spielen die spanische Rock-Legende Burning sowie die die Doo-Wop-Gruppe Tennessee, die junge Inselrockband U.R. Bad und eine Heroes-del-Silencio-Tributband.

Die anderen Events

Ebenfalls in diesem Jahr findet am 20. Januar das Rad-Event Diada Ciclista statt. Am Abend werden die Preise der Stadt Palma vergeben. Am 25. Januar findet im Parc de la Mar ein Wettbewerb im Drachensteigen statt. Am Abend werden die Feierlichkeiten mit den Correfocs, den traditionellen Feuerläufen, beendet.