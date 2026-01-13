Feuerwerk, Musik und Tanz: Warum halb Mallorca zu Sant Antoni nach Sa Pobla pilgert

Sant Antoni ist in vielen Dörfern Mallorcas das wichtigste Fest des Jahres. Wer fest verwurzelt ist, bleibt am 17. Januar (einem lokalen Feiertag) und dem Vorabend in seinem Heimatort - oder kommt extra für die Feierlichkeiten dorthin zurück. Viele, die (noch) keine tiefere Verbindung zu einem bestimmten Dorf haben, oder in Palma wohnen, wo Sant Antoni kaum eine Rolle spielt, zieht es am 16. Januar nach Sa Pobla. Hier steigt das wohl eindrucksvollste Teufelsfest der Insel.

Lange Tradition

Spektkulär und populär - so sehr, dass es den Einheimischen fast schon zu viel Andrang von außen wird. Dennoch brüstet man sich im sonst vor allem für seine Kartoffeln bekannten Sa Pobla mit dem Sant-Antoni-Erfolg: "Sant Antoni ist ohne Zweifel das Fest, das den Charakter unseres Dorfes am besten definiert", schreibt Biel Ferragut i Mir, Bürgermeister der Gemeinde, in einem Vorwort zum Festprogramm. "Es ist eine Feier, die tief in der Erde, in unserer Geschichte und in unserer Kultur verwurzelt ist und die Jahr für Jahr Poblers und Pobleres um ein Erbe vereint, das wir lieben und mit Stolz bewahren."

Auch die Verantwortlichen des Festkomitees rechnen damit, dass es voll werden wird im Dorf - dieses Jahr erst recht. "Sant Antoni 2026 ist dadurch geprägt, dass es auf ein Wochenende fällt, was besonders lebhafte und gut besuchte Feierlichkeiten erwarten lässt", heißt es. Um möglichst unkompliziert ins Dorf zu gelangen, kann man mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen - denn Parken ist an diesen Tagen im Zentrum kaum möglich.

Besser früh kommen

Wer schon bei Tageslicht - und vor den ganz großen Massen - anreisen möchte, kann um 14.30 Uhr am Freitag (16.1.) auf dem Kirchplatz bereits einen ersten Blick auf Sant Antoni und die Teufel erhaschen. Von dort aus ziehen sie in Begleitung der Musikkapelle und zahlreicher Anwohner durch die Straßen und begehen ihren ersten Tanz auf der Plaça Alexandre Ballester. Wer keine Lust auf Massen hat, kann alles aber auch per Live-Stream über die App "Sant Antoni Sa Pobla" mitverfolgen.

Etwas besinnlicher - und angelehnt an die religiösen Ursprünge des Fests - geht es um 20 Uhr zu, wenn in der Dorfkirche die completes angestimmt werden: Liturgien zu Ehren des Heiligen Antonius, der einst dem Bösen widerstand und heute als Schutzheiliger der Tiere gilt.

Auch die Teufel mischen bei der Hexennacht in Sa Pobla kräftig mit / Tonina Crespí

Spätestens jetzt dürfte auch der externe Besucherandrang am Rathausplatz (Plaça Major) spürbar sein. Dort treten sowohl die Teufel als auch die traditionellen Schwellköpfe (caparrots) im Anschluss an die completes (gegen 21 Uhr) auf. Und heizen ein für das eigentliche Highlight: Das große pyrotechnische Licht- und Musikspektakel, die "Nit Bruixa" (Hexennacht). Alle Blicke richten sich dann auf das Rathaus, wo rund 20 Minuten lang das Feuerwerk in einer hollywoodreifen Inszenierung beeindruckt.

Und auch wenn man es angesichts der hochwertigen Produktion nicht glauben mag: Die "Nit Bruixa" ist wohl das älteste bekannte Zeugnis von Sant-Antoni-Feiern auf Mallorca und hat ihre Ursprünge laut den Dorfchronisten im Jahr 1600.

Wilde Feuershow und Grillpartys

Parallel wird um 22 Uhr gleich um die Ecke an der Plaça Alexandre Ballester ein großes öffentliches Freudenfeuer (fogueró) angezündet. Hier wird dann gemeinsam gegrillt, gegessen und gesungen, während die mallorquinischen Sackpfeifenspieler (xeremiers) musikalische Einlagen bieten. "Ein Raum, um Gemeinschaft zu leben und die Volkskultur in den Mittelpunkt zu stellen", heißt es in der Programmankündigung. Allerdings sind die offiziellen Tickets für das dort zur Verfügung gestellte Menü mit Grillgut, Wein oder Bier und Snacks im Online-Verkauf auf ticketib.com schon ausverkauft.

Die zahlreichen Freudenfeuer und Grillstellen gehören auch in Sa Pobla zu Sant Antoni dazu / Tonina Crespí

Macht aber nichts. Auch an anderen Orten im Dorf entzünden die Einheimischen ab dem späten Nachmittag auf den Straßen Freudenfeuer - und dort dürfte die Stimmung ebenso gut werden. Wer sein Fleisch selbst mitbringt, und nett fragt, darf sicherlich auch mal an den Grill.

