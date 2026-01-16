Balearen-Regierung beginnt mit Vorbereitungen auf die totale Sonnenfinsternis am 12. August

Die Balearen-Regierung auf Mallorca bereitet sich auf einen regelrechten Ansturm von Menschen vor, die am 12. August die totale Sonnenfinsternis beobachten möchten – ein Ereignis, das sich erst Mitte dieses Jahrhunderts wiederholen wird. Unter der Leitung der Vizepräsidentin Antonia Estarellas gab es nun am Donnerstag (15.1.) ein erstes Koordinationstreffen, bei dem mit den Vorbereitungen begonnen wurde, um einen sicheren Ablauf zu gewährleisten.

Besonders im Fokus steht die Serra de Tramuntana, von wo aus das Schauspiel am besten zu sehen sein wird. Da dort mit einem extrem hohen Besucheraufkommen gerechnet wird, plant die Landesregierung punktuelle Straßensperrungen, um Risiken zu vermeiden.

Arbeitsgruppen für Sicherheit, Verkehr und Kommunikation

Zur Prävention und Koordination wurden vier Arbeitsgruppen eingerichtet, die sich monatlich treffen sollen. Jede wird von einem Generaldirektor der Landesregierung geleitet und hat ein klar umrissenes Aufgabenfeld: Mobilität, Zivilschutz und Umweltschutz, Kommunikation und Tourismus, öffentliche Gesundheit sowie wissenschaftliche Aufklärung über das Phänomen.

Beim ersten Treffen der Arbeitsgruppe. / CAIB

Neben der Landesregierung nahmen an dem Treffen auch Vertreter der Gemeinden, der Inselräte und von wissenschaftlichen Institutionen teil.

Ein Phänomen mitten in der Hochsaison

Die Sonnenfinsternis fällt mitten in die touristische Hochsaison, wenn sich rund eine Million Menschen zusätzlich auf Mallorca aufhalten. Wie viele Besucher eigens für das Ereignis anreisen werden, ist unklar – doch die Auslastung der Hotels, vor allem in der Serra de Tramuntana, sei bereits außergewöhnlich hoch, erklärte Estarellas. Ein Ziel des Teams ist, Daten über Besucherströme zu sammeln, um den Sicherheitsplan für den 12. August optimal abzustimmen.

„Es können Risiken entstehen, und wir müssen sie minimieren“, warnte Estarellas. Sie rief die Bevölkerung auf, nicht in die Serra de Tramuntana zu fahren, da die Sonnenfinsternis auch von anderen Orten der Insel sichtbar sein werde. Nichtsdestotrotz rechne man damit, dass die meisten Menschen versuchen werden, in die Berge zu gelangen – was massive Verkehrsprobleme verursachen könnte.

Kein Zusatzkosten für die öffentliche Hand

Der Plan habe beratenden Charakter und verursache keine zusätzlichen Kosten, hieß es bei dem Treffen. Die totale Sonnenfinsternis wird auf Mallorca am 12. August zwischen 20.30 und 20.33 Uhr vollständig zu sehen sein. Wissenschaftler bezeichnen sie schon jetzt als „astronomisches Ereignis des Jahrhunderts“.

