Sant Sebastià 2026: Warum sich Palma am Sonntag zum kollektiven Brötchenessen trifft
Die Stadt im Zeichen des Llonguet: Die "Llonguetades" bringen Tradition, Protest und Gemeinschaft zusammen – mit Musik, Brötchen und gelben Halstüchern
Die Llonguet-Brötchen gehören zu Palma wie die Weißwurst zu München. So sehr, dass die Bewohner der Stadt selbst als llonguets bezeichnet werden – und dies spiegelt sich auch bei den Sant Sebastià-Feierlichkeiten wider. Die Bruderschaft (confraria) „Orgull Llonguet“ bietet in dieser Hinsicht ein kulturelles Gegenangebot zu den von der Stadt veranstalteten Events und ruft seit über zehn Jahren jeweils am 18. Januar zu sogenannten llonguetades auf.
Mitmachen kann jeder
Mitmachen kann jeder: Auf ihrer Webseite lädt "Orguell Llonguet" alle dazu ein, eine eigene llonguetada zu organisieren. Egal ob Freundesgruppe, Nachbarschaftstreff oder Bar: Solange die Zusammenkunft die llonguets in den Mittelpunkt stellt, kann sie bei den llonguetades am 18. Januar mitwirken. Parallel zum Brötchen-Verzehr soll dabei idealerweise auch eine kulturelle Veranstaltung stattfinden. Das kann eine Musikaufführung, eine Kunstausstellung oder eine Performance sein – eine Spotify-Playlist reicht nicht aus. Dazu soll alles in Gelb dekoriert sein, um schon von Weitem zu signalisieren: Hier findet eine Llonguet-Party statt.
Wer nicht selbst eine llonguetada organisieren möchte, sondern erst einmal sehen will, ob ihm das schmeckt, findet im Netz unter orgullllonguet.com/mapa-llonguetades eine Karte der Brötchen-Orte.
Hier finden die Llonguetades statt
ASSOCIACIÓ CULTURAL TRABUCATS - C/ Caçador, 19 bis 23 Uhr
SUQUIA CAFÈ - C/ de Blanquerna, 61a, ab 19.30 Uhr
BEN TREMPAT - Plaça Llorenç Bisbal Batle, 3 local A, 13 bis 23 Uhr
ATENEU POPULAR LA FONERS - C/ Manacor, 36, ab 17 Uhr
MOLTA BARRA - C/ del Pes de la Farina, 12, ab 18 Uhr
BAR MÓNACO - C/ Nuredduna, 19 bis 23.30 Uhr
LA TORTILLERIA DE PALMA - Plaça Quartera, 1, 19 bis 22.30 Uhr
MÉS PER PALMA - C/ Isidoro Antillón, 9, 19 bis 22 Uhr
PENYA ABDÓN PRATS & CONFRARIA DE LA SALUT - C/31 de Desembre, 43 – Bar Pigalle, 19 bis 23 Uhr
SANOSTRACONFRARIA- CLANDESTÍ TALLER GASTRÒNOMIC - C/ Guillem massot, 45, ab 19 Uhr
