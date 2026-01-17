Sant Sebastià 2026: Warum sich Palma am Sonntag zum kollektiven Brötchenessen trifft

Die Llonguet-Brötchen gehören zu Palma wie die Weißwurst zu München. So sehr, dass die Bewohner der Stadt selbst als llonguets bezeichnet werden – und dies spiegelt sich auch bei den Sant Sebastià-Feierlichkeiten wider. Die Bruderschaft (confraria) „Orgull Llonguet“ bietet in dieser Hinsicht ein kulturelles Gegenangebot zu den von der Stadt veranstalteten Events und ruft seit über zehn Jahren jeweils am 18. Januar zu sogenannten llonguetades auf.

Leckere Brötchen bei einer llonguetada. / B.RAMON

Mitmachen kann jeder

Mitmachen kann jeder: Auf ihrer Webseite lädt "Orguell Llonguet" alle dazu ein, eine eigene llonguetada zu organisieren. Egal ob Freundesgruppe, Nachbarschaftstreff oder Bar: Solange die Zusammenkunft die llonguets in den Mittelpunkt stellt, kann sie bei den llonguetades am 18. Januar mitwirken. Parallel zum Brötchen-Verzehr soll dabei idealerweise auch eine kulturelle Veranstaltung stattfinden. Das kann eine Musikaufführung, eine Kunstausstellung oder eine Performance sein – eine Spotify-Playlist reicht nicht aus. Dazu soll alles in Gelb dekoriert sein, um schon von Weitem zu signalisieren: Hier findet eine Llonguet-Party statt.

Wer nicht selbst eine llonguetada organisieren möchte, sondern erst einmal sehen will, ob ihm das schmeckt, findet im Netz unter orgullllonguet.com/mapa-llonguetades eine Karte der Brötchen-Orte.

Hier finden die Llonguetades statt

ASSOCIACIÓ CULTURAL TRABUCATS - C/ Caçador, 19 bis 23 Uhr

SUQUIA CAFÈ - C/ de Blanquerna, 61a, ab 19.30 Uhr

BEN TREMPAT - Plaça Llorenç Bisbal Batle, 3 local A, 13 bis 23 Uhr

ATENEU POPULAR LA FONERS - C/ Manacor, 36, ab 17 Uhr

MOLTA BARRA - C/ del Pes de la Farina, 12, ab 18 Uhr

BAR MÓNACO - C/ Nuredduna, 19 bis 23.30 Uhr

LA TORTILLERIA DE PALMA - Plaça Quartera, 1, 19 bis 22.30 Uhr

MÉS PER PALMA - C/ Isidoro Antillón, 9, 19 bis 22 Uhr

PENYA ABDÓN PRATS & CONFRARIA DE LA SALUT - C/31 de Desembre, 43 – Bar Pigalle, 19 bis 23 Uhr

SANOSTRACONFRARIA- CLANDESTÍ TALLER GASTRÒNOMIC - C/ Guillem massot, 45, ab 19 Uhr