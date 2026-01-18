Sant Sebastià 2026 in Palma: Warum es sich lohnt, auf der Plaça Major zu feiern
Grillen und Fahrradfahren, aber auch Umzüge und Verabredungen auf ein Brötchen. Palmas Stadtfest ist vor allem eins: vielfältig. Und es lädt dazu ein, sich näher kennenzulernen
Die Plaça Major stellt das Herzstück der Feierlichkeiten von Palmas Stadtfest Sant Sebastià dar. Hier findet der traditionellste Teil statt. Bereits ab 18 Uhr werden hier am 19. Januar gloses vorgetragen, also improvisierte mallorquinische Reimverse sowie traditionelle mallorquinische Lieder.
Begleitet von der Musik der Dudelsäcke (xeremiers) und Trommlern (batucades) macht sich ab 19.50 der Stadtdrache Drac de na Coca vom Rathaus auf den Weg zur Plaça Major. Sobald er angekommen ist, entzündet er das große Lagerfeuer. Damit ist der offizielle Festteil eröffnet.
Das Spektakel lohnt sich durchaus, es wird deshalb auch sehr voll. Selbst der traditionelle Regen, der am 19. Januar fällt, schreckt selten die Menschen ab. Es bleibt nur eins: früh da sein.
Musik, Tanz und Mitmachen
Sobald das Feuer entzündet ist, treten mit Pitxorines und Toc de Crida zwei Bands auf, die traditionelle Lieder spielen. Viele Menschen tanzen dazu den Volkstanz Ball de Bot, der zurzeit eine kleine Renaissance feiert. Hier kann man zuschauen – wer mitmachen will, ist herzlich willkommen.
- Bauingenieur-Kammer warnt vor Krise bei Luxusimmobilien auf Mallorca
- Angespülte Leiche an einem Strand im Nordosten von Mallorca entdeckt
- Haustierbetrug und Sklaverei: Guardia Civil befreit Rentner aus Fängen krimineller Bande
- Neue Regeln für Powerbanks bei Lufthansa und Eurowings: Das müssen Mallorca-Reisende wissen
- Auszug aus der Traumimmobilie: Wie 'La Residencia'-Gründer Axel Ball einst sein Haus in Llucalcari verlor
- Wohnungsnot in Spanien: Regierung plant Beschränkungen für Immobilienkäufe in bestimmten Regionen
- Absolut falsche Behauptungen': Weltstar Julio Iglesias weist Missbrauchsvorwürfe zurück
- Illegal Schildkröten auf Mallorca gezüchtet? Prozess gegen Deutsche startet nach Jahren