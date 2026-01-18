Sant Sebastià 2026 in Palma: Warum es sich lohnt, auf der Plaça Major zu feiern

Die Plaça Major stellt das Herzstück der Feierlichkeiten von Palmas Stadtfest Sant Sebastià dar. Hier findet der traditionellste Teil statt. Bereits ab 18 Uhr werden hier am 19. Januar gloses vorgetragen, also improvisierte mallorquinische Reimverse sowie traditionelle mallorquinische Lieder.

Begleitet von der Musik der Dudelsäcke (xeremiers) und Trommlern (batucades) macht sich ab 19.50 der Stadtdrache Drac de na Coca vom Rathaus auf den Weg zur Plaça Major. Sobald er angekommen ist, entzündet er das große Lagerfeuer. Damit ist der offizielle Festteil eröffnet.

Der Drac de na Coca auf dem Weg zur Plaça Major. / DM

Das Spektakel lohnt sich durchaus, es wird deshalb auch sehr voll. Selbst der traditionelle Regen, der am 19. Januar fällt, schreckt selten die Menschen ab. Es bleibt nur eins: früh da sein.

Musik, Tanz und Mitmachen

Sobald das Feuer entzündet ist, treten mit Pitxorines und Toc de Crida zwei Bands auf, die traditionelle Lieder spielen. Viele Menschen tanzen dazu den Volkstanz Ball de Bot, der zurzeit eine kleine Renaissance feiert. Hier kann man zuschauen – wer mitmachen will, ist herzlich willkommen.