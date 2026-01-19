Nach Zugunglück in Andalusien: Palma sagt das Stadtfest Sant Sebastià ab
Keine Konzerte, kein Radausflug, keine Preisverleihung. Die Stadtverwaltung möchte mit der Absage ein Zeichen für die Opfer und deren Angehörige setzen
Das Rathaus Palma hat alle Events im Rahmen des Stadtfests Sant Sebastià für Montag (19.1.) und Dienstag abgesagt. Die Stadt begründete den Schritt mit der Trauer um die Opfer des Zugunglücks in Andalusien, das sich am Sonntagabend ereignet hatte. Die Staatstrauer hat am Montag um 12 Uhr begonnen und endet in der Nacht auf Freitag um Mitternacht. Die Flaggen am Rathaus wehen auf halbmast.
Auch Radausflug und Preisverleihung abgesagt
Neben den Konzerten am Montagabend werden auch die Radausfahrt am Dienstag sowie die Vergabe der Preise der Stadt Palma abgesagt. Letztere sollen zu einem späteren Zeitpunkt verliehen werden – allerdings nicht bei einer Gala, sondern bei einer institutionellen Zeremonie im Rathaus.
Die Absage betrifft nur das offizielle Programm am Montagabend. Die Stadt erklärte aber in einer Pressemitteilung, man werde die Veranstalter des Off-Programms bitten, ihre Aktivitäten ebenfalls abzusagen.
- Neue Regeln für Powerbanks bei Lufthansa und Eurowings: Das müssen Mallorca-Reisende wissen
- Sonderwarnung vom Wetterdienst: So ungemütlich wird es jetzt auf Mallorca
- Angespülte Leiche an einem Strand im Nordosten von Mallorca entdeckt
- Er will ein Stadthaus in Artà sanieren: Hamburger wartet seit 2024 auf die Baugenehmigung
- Bauingenieur-Kammer warnt vor Krise bei Luxusimmobilien auf Mallorca
- Haustierbetrug und Sklaverei: Guardia Civil befreit Rentner aus Fängen krimineller Bande
- Trauerfeier in Madrid: Die spanische Königsfamilie gedenkt Irene von Griechenland
- Sant Sebastià 2026 in Palma: Warum es sich lohnt, auf der Plaça Major zu feiern