Nach Zugunglück in Andalusien: Palma sagt das Stadtfest Sant Sebastià ab

Das Rathaus Palma hat alle Events im Rahmen des Stadtfests Sant Sebastià für Montag (19.1.) und Dienstag abgesagt. Die Stadt begründete den Schritt mit der Trauer um die Opfer des Zugunglücks in Andalusien, das sich am Sonntagabend ereignet hatte. Die Staatstrauer hat am Montag um 12 Uhr begonnen und endet in der Nacht auf Freitag um Mitternacht. Die Flaggen am Rathaus wehen auf halbmast.

Auch Radausflug und Preisverleihung abgesagt

Neben den Konzerten am Montagabend werden auch die Radausfahrt am Dienstag sowie die Vergabe der Preise der Stadt Palma abgesagt. Letztere sollen zu einem späteren Zeitpunkt verliehen werden – allerdings nicht bei einer Gala, sondern bei einer institutionellen Zeremonie im Rathaus.

Die Absage betrifft nur das offizielle Programm am Montagabend. Die Stadt erklärte aber in einer Pressemitteilung, man werde die Veranstalter des Off-Programms bitten, ihre Aktivitäten ebenfalls abzusagen.