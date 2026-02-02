Jetzt live: Lässt das Wetter die magische Acht in Palmas Kathedrale zu?

Mallorca-Experten wissen, dass sich der Besuch in Palmas Kathedrale an zwei Tagen besonders lohnt: am elften November und am zweiten Februar. Jeweils am Morgen sorgt der Sonnenaufgang für die sogenannte magische Acht. Wenn es denn das Wetter zulässt. In wenigen Minuten wäre es wieder so weit.

Um 8.30 Uhr soll es zum Höhepunkt kommen. Die Sonne scheint durch das 1.115-teilige Rosettenfenster der Ostseite. Auf der Westseite wird unter dem kreisförmigen Fenster dadurch ein zweiter Kreis projiziert, der die Acht bildet.

In der Kathedrale ist es dann entsprechend voll. Viele Besucher haben das Smartphone gezückt, um das Ereignis auf dem Handy festzuhalten. Laut dem Wetterbericht soll die Sonne pünktlich um 8.30 Uhr für einen Augenblick hinter der Wolkenwand hervorkommen.

Diesmal kein Livestream

Normalerweise bietet die Kathedrale einen Livestream im Internet an, diesmal aber nicht. Wenn es das Wetter zulässt, sieht die magische Acht so aus: