Mallorca hinter den Kulissen: Entdecken Sie die traditionellen Stoffe der Insel und ein ganz besonderes Weingut mit der MZ

Die zweite Ausgabe unserer exklusiven Ausflugsreihe für MZ-Leser führt uns „Hinter den Kulissen Mallorcas“ in den Norden der Insel – zu zwei Orten, an denen Handwerk, Geschichte und Genuss auf besonders eindrucksvolle Weise zusammenkommen: in die Werkstätten von Teixits Vicens und anschließend zur Bodega Can Axartell.

Wo die Flammenzungen auf Stoff entstehen

Den Auftakt bildet ein Besuch in Pollença, wo bei Teixits Vicens seit Generationen die berühmten mallorquinischen „Llengües“-Stoffe entstehen. Charakteristisch sind ihre fließenden, leicht „verwischten“ Muster, die durch die sogenannte Ikat-Methode erzeugt werden. Diese Technik gelangte im 16. Jahrhundert über die Seidenstraße nach Mallorca und wurde auf der Insel zu einem unverwechselbaren Ausdruck mediterraner Wohn- und Alltagskultur.

Meisterhandwerker mit mehr als 170 Jahren Geschichte und fünf Generationen: Teixits Vicens / Teixits Vicens

Bei Teixits Vicens wird sie seit der Gründung der Weberei im Jahr 1854 mit Liebe zum Detail gepflegt und weiter perfektioniert – bis heute spiegeln die Stoffe den lokalen Geist und die Farben des Mittelmeers wider. Bei einer Führung durch die Weberei erfahren die Teilnehmer, wie die Muster entstehen, welche Schritte im Herstellungsprozess entscheidend sind und warum echte Llengües-Stoffe in ihrer Wirkung und Qualität so besonders sind.

Jeder Meter Stoff aus den typisch mallorquinischen Garnen spiegelt Jahrhunderte an Geschichte, Design und Qualität wider. / Teixits Vicens

Wein aus dem Steinbruch kennenlernen

Im Anschluss geht es mit dem Minibus weiter zur Bodega Can Axartell – einem Weingut, das schon architektonisch außergewöhnlich ist: Die Bodega wurde in einen ehemaligen Steinbruch hineingebaut und fügt sich harmonisch in die Landschaft des Anwesens ein. Zur Finca gehören nicht nur Weinberge, sondern auch Olivenhaine mit jahrhundertealten Bäumen.

Bei der Besichtigung der vier Stockwerke tief in den Fels reichenden Anlage lernen die MZ-Leser, was es mit der hier angewendeten Gravetat-Methode auf sich hat – einem Verfahren, bei dem die Schwerkraft eine zentrale Rolle in der Weinbereitung spielt. Zum krönenden Abschluss erwartet die Gruppe eine Verkostung von drei Can-Axartell-Weinen, begleitet von lokalen Spezialitäten wie Coca de verdures, einer Auswahl von Käsesorten, Mandeln und Pa amb Oli – abgerundet mit dem hauseigenen Olivenöl aus tausendjährigen Olivenbäumen.

Verwandte nachrichten

Die Weinfässer sind bei Can Axartell unterirdisch im Steinbruch gelagert. / Can Axartell

Startpunkt des Ausflugs ist auch dieses Mal um 10 Uhr am Verlagsgebäude der Mallorca Zeitung (Carrer Puerto Rico 15). Die Teilnahmegebühr für diesen exklusiven Ausflug beträgt 50 Euro im Vorzugspreis für MZ-Abonnenten und 70 Euro für alle anderen Leser (inklusive Transfers, Führungen und Verkostung). Die Gruppe ist mit insgesamt 16 Personen bewusst klein gehalten, damit genügend Zeit für Fragen und Eindrücke bleibt – sichern Sie sich Ihren Platz per Mail an events@mallorcazeitung.es noch heute!