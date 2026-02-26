Fira del Ram 2026 in Palma startet mit 67 Fahrgeschäften und mehr gastronomischer Vielfalt

Startschuss in Palma für den größten Jahrmarkt auf Mallorca: Die Fira del Ram 2026 eröffnet am diesem Freitag, 27. Februar. Bis zum 12. April werden 67 Fahrgeschäfte aufgeboten. Hinzu kommen 51 Spielbuden sowie 44 Essensstände. Das hat der Schaustellerverband am Donnerstag nach der Vorstellung der diesjährigen Ausgabe in der Zentrale des Verbands der kleinen und mittelständischen Unternehmen PIMEM mitgeteilt.

Nach Angaben von Verbandspräsident José Manuel Clavijo richtet sich das Angebot mit 28 Attraktionen für Erwachsene und 39 für Kinder an alle Altersgruppen. Gerade im gastronomischen Bereich sei die Präsenz in diesem Jahr gewachsen – mit einer größeren Vielfalt an Küchen, bei der Besucher Speisen aus unterschiedlichen Teilen der Welt probieren könnten.

Das sind die beiden Top-Attraktionen

Als Neuheit kündigten die Veranstalter die Attraktion „Impact“ an, die aus Italien nach Palma kommt. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Thrill-Ride-Anlage des Herstellers Fabbri, die durch schnelle Bewegungen und abrupte Richtungswechsel für besondere Spannung sorgen soll. Wieder dabei ist außerdem „High Energy“, von der es laut Schaustellerverband nur zwei Exemplare in Europa gibt. Die Anlage bietet eine Aussicht über das Festgelände aus 30 Metern Höhe, richtet sich aber eher an Besucher, die es „entspannter“ mögen.

Das sind die Öffnungszeiten:

Montags bis Donnerstags öffnet die Fira jeweils um 16.30 Uhr und schließt um 23 Uhr.

Freitag geht der Betrieb von 16.30 Uhr bis 1 Uhr nachts.

Samstags ist ab 11 Uhr geöffnet, ebenfalls bis 1 Uhr.

Sonntags ist der Jahrmarkt von 11 bis 23 Uhr geöffnet.

Das sind die ruhigeren Tage

Während der Laufzeit sind zudem erneut sogenannte Tage ohne Lärm vorgesehen. An diesen Terminen wird auf die sonst übliche laute Musik verzichtet, um Menschen mit besonderen Bedürfnissen oder gesundheitlichen Einschränkungen einen ruhigeren Besuch zu ermöglichen.

Diese „días sin ruido“ sind für den 3., 11., 19., 23. und 31. März sowie für den 8. April angesetzt.

Das sind 2026 die Preise

Die Preise würden wie im Vorjahr zwischen 3 und 6 Euro liegen, heißt es in der Pressemitteilung. Innerhalb dieser Spanne scheinen Preiserhöhungen für einzelne Attraktionen aber nicht ausgeschlossen. Die Kosten für Aufbau und Struktur seien ähnlich wie in den Vorjahren, so Clavijo, der allerdings auch darauf verwies, dass die Ausgaben auf den Inseln deutlich höher lägen als in vielen Teilen des spanischen Festlands. Das bekämen besonders Firmen von außerhalb zu spüren, die auf Mallorca gastieren.

In diesem Jahr habe sich die Anreise für auswärtige Betriebe zudem wegen schlechter Wetterbedingungen und rauer See zeitweise komplizierter gestaltet. Am Anteil der Betriebe ändere sich dennoch nichts: Rund 30 Prozent der Unternehmen stammen den Angaben zufolge von Mallorca, etwa 70 Prozent kommen vom Festland.

So können Sie (mit den richtigen Kontakten) ein wenig sparen

Wie es Tradition ist, bringt der Unternehmerverband über seine Mitglieder wieder Bons in Umlauf, die zwei Fahrten für den Preis von einer ermöglichen. Mit Blick auf den Besucherandrang zeigten sich die Schausteller optimistisch. Der Zuspruch im vergangenen Jahr sei sehr gut gewesen, entsprechend rechne man auch diesmal mit vielen Besuchern. Die Fira del Ram gehöre zu den wandernden Jahrmärkten, die besonders lange aufgebaut seien, hieß es.