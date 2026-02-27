Buntes Programm mit 282 Veranstaltungen: Das bietet der Tag der Balearen auf Mallorca

Wie jedes Jahr ist auch 2026 rund um den Feiertag der balearischen Inseln viel geboten. Da der Balearen-Tag diesmal auf einen Sonntag (1.3.) fällt, wurde der Feiertag auf den Montag (2.3.) verschoben. Dabei wird unter anderem in Palma ein buntes Programm stattfinden. Laut der offiziellen Website sind von Freitag (27.2) bis Montag (2.3.) insgesamt 282 Veranstaltungen geplant. Eine Auswahl:

Firas zum Balearen-Tag:

Die Märkte und Messen (Firas) anlässlich des Día de les Illes Baleares können das ganze Wochenende vom 27. Februar bis zum 2. März über besucht werden.

Mostra de Cuina de les Illes Baleares: Gastronomiemesse mit regionalen Produkten, Show-Cooking, Foodtrucks, Familienaktivitäten und Live-Musik im Parc de Sa Feixina (Ebenen 1 und 3)

Gastronomiemesse mit regionalen Produkten, Show-Cooking, Foodtrucks, Familienaktivitäten und Live-Musik im Parc de Sa Feixina (Ebenen 1 und 3) Fira de les Cases Regionals: Gastronomiemesse mit Ständen aus den verschiedenen Regionen Spaniens im Parc de Sa Feixina (Ebene 2)

Gastronomiemesse mit Ständen aus den verschiedenen Regionen Spaniens im Parc de Sa Feixina (Ebene 2) Fira de la Pesa i el Peix Local: Fischerei- und Fischmesse, Ausstellungen zu traditionellen Fanggeräten, nachhaltigen Fischereipraktiken (Carrer del Consolat und Plaça Drassanes)

Fischerei- und Fischmesse, Ausstellungen zu traditionellen Fanggeräten, nachhaltigen Fischereipraktiken (Carrer del Consolat und Plaça Drassanes) Fira de Producte Local: 45 Stände mit lokalen Produkten im S'Hort del Rei (Av. d'Antoni Maura, 18)

Auch beim Showcooking kann am Tag der Balearen zugeschaut werden. / Manu Mielniezuk

Sonntag (1.3.):

Am Sonntag (1.3.) gibt es anlässlich des Balearen-Tags ein Festprogramm, das vom Inselrat organisiert wird:

11 Uhr: Aufstellung der Riesenfiguren und traditioneller Volkstanz

Aufstellung der Riesenfiguren und traditioneller Volkstanz 12.30 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr und 18 Uhr: Geführte Touren durch das Parlament de les Illes Balears

Geführte Touren durch das Parlament de les Illes Balears 19 Uhr: Akustikkonzert von Victoria Lerma, Anmeldung unter ticketib.com (Palau Del Consell, Carrer de Palau Reial, 17)

Weitere Infos zum Programm gibt es hier: conselldemallorca.es. Auch musikalisch wird einiges geboten:

DJ Sasenak und DJ Miquel Font: spielen von 13 Uhr bis 17 Uhr im Parque de Sa Feixina (Nivel 3)

spielen von 13 Uhr bis 17 Uhr im Parque de Sa Feixina (Nivel 3) The-Beatles-Tribute-Band: spielt anschließend bis 18.30 Uhr am selben Ort

spielt anschließend bis 18.30 Uhr am selben Ort Klassikkonzert vom Ensemble Tramuntana: 19 Uhr bis 19.30 Uhr im Estudi General Lul·lià

19 Uhr bis 19.30 Uhr im Estudi General Lul·lià ab 21 Uhr bis 0 Uhr kann außerdem im Parc de Sa Feixina (Nivel 1) zu weiteren DJ-Klängen getanzt werden

Am Tag der Balearen gibt es in Palma auch zahlreiche Konzerte. / Manu Mielniezuk

Montag (2.3.):

Programm des Inselrats mit weiteren Führungen durch das Parlament (11 Uhr, 12 Uhr und 13 Uhr, Anmeldung: siehe oben)

mit weiteren Führungen durch das Parlament (11 Uhr, 12 Uhr und 13 Uhr, Anmeldung: siehe oben) Konzert zum Día de les Illes Balears in Palma: Mit den Balearen-Sinfonikern und Laura de la Fuente sowie Smerald Spahiu und Paula Marqués, Raquel Cobo und Lucrecia Garrigues. Das Ensemble spielt Werke von u.a. Mozart, Mascagni und Puccini (12 Uhr, Kunstmuseum Es Baluard, Plaça de la Porta de Santa Catalina, 10. Eintritt frei)

Mit den Balearen-Sinfonikern und Laura de la Fuente sowie Smerald Spahiu und Paula Marqués, Raquel Cobo und Lucrecia Garrigues. Das Ensemble spielt Werke von u.a. Mozart, Mascagni und Puccini (12 Uhr, Kunstmuseum Es Baluard, Plaça de la Porta de Santa Catalina, 10. Eintritt frei) Wein-Verkostung: 11–13 Uhr, Parc de la Mar

11–13 Uhr, Parc de la Mar musikalisches Programm unter anderem: Pianokonzert (11–13 Uhr, Can Balaguer), Dúo Acuarius (15.30–17 Uhr, Parc de Sa Feixina), DJ Saxo (20–22 Uhr, Parc de Sa Feixina)

Tage der offenen Tür und Führungen

Wer bisher die Kathedrale oder das Museum Es Baluard noch nicht von innen gesehen hat oder die Finca Raixa noch nicht kennt, kann an Tagen der offenen Tür oder an Führungen teilnehmen. Auch das Balearen-Parlament, La Llotja, der Palau de Congressos oder das Teatre Principal können kostenlos besichtigt werden.

Was genau wird gefeiert?

Am Día de les Illes Baleares wird dem Inkrafttreten des Autonomiestatus der Balearen 1983 gedacht. Die Regionalverfassung gewährt den Inseln das Recht auf Selbstverwaltung bei den Themen Bildung, Kultur und Sprache. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stehen dabei Nachhaltigkeit, lokale Produkte und die Enheit der ansonsten doch recht unterschiedlichen Balearen-Inseln.