Nele Bendgens

Eine Bodega in einem alten Steinbruch auf Mallorca: So war der MZ-Leserausflug zum Weingut Can Axartell

Mallorca auf eine ganz besondere Art und Weise kennenlernen: Die MZ-Leser besuchten am Donnerstag (26.2.) die Werkstätten von Teixit Vicens in Pollença, wo die berühmten mallorquinischen „Llengües“-Stoffe entstehen. Danach ging es in das architektonisch außergewöhnliche Weingut Can Axartell. Die Bodega wurde in einen ehemaligen Steinbruch hineingebaut und fügt sich harmonisch in die Landschaft des Anwesens ein. Die Besucher probierten zum Abschluss verschiedene Axartell-Weine. Sehen Sie im Video die Eindrücke vom Besuch im Weingut. Mehr Informationen