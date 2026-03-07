Eine Bodega in einem alten Steinbruch auf Mallorca: So war der MZ-Leserausflug zum Weingut Can Axartell
Erneut haben MZ-Leser bei einem Ausflug zwei spannende Betriebe der Insel kennengelernt
Mallorca auf eine ganz besondere Art und Weise kennenlernen: 18 MZ- Leser haben am 26. Februar die Werkstätten von Teixits Vicens in Pollença besucht, wo die berühmten mallorquinischen „Llengües“-Stoffe entstehen. Danach ging es in das architektonisch außergewöhnliche Weingut Can Axartell. Die Bodega wurde in einen ehemaligen Steinbruch hineingebaut. Die Besucher probierten zum Abschluss verschiedene Axartell-Weine. Sehen Sie im Video die Eindrücke vom Besuch im Weingut.
Der nächste Ausflug findet am 25. März statt (10 Uhr). Besucht werden die Glasbläserei Gordiola in Algaida und das Weingut Can Feliu in Porreres. Die Teilnahme kostet 50 Euro für Abonnenten (70 Euro für Nichtabonnenten). Anmeldung: events@mallorcazeitung.es
- Ich gönn' mir das jetzt': So eine Wuchermiete zahlt Influencerin Anne Wünsche für ihr neues Mallorca-Zuhause
- So kann es nicht weitergehen': Wo Mallorca bereits Anfang März aus allen Nähten platzt
- 43 Liter Niederschlag und noch kein Ende in Sicht: Sturmtief 'Regina' sorgt für ordentlich Regen
- „Eingesperrt wie Hunde“: Zwei Brände auf Mallorca-Fähren innerhalb von zwölf Stunden fordern 15 Verletzte
- „Meine Erben sollen nicht mehr Steuer zahlen als nötig“ – die größten Steuer-Irrtümer im Testament
- Flughafenmitarbeiterin stirbt nach Stoß: Deutscher Mallorca-Urlauber scheitert mit Revision vor Gericht
- Neue Umweltzone in Sóller: Bei Urlaubern werden die 200 Euro Strafe direkt von der Kreditkarte abgebucht
- Warum der Nahostkrieg Mallorca zum Krisengewinner machen könnte