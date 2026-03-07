Eine Bodega in einem alten Steinbruch auf Mallorca: So war der MZ-Leserausflug zum Weingut Can Axartell

Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Nele Bendgens

Sarah López

Sarah López

Mallorca auf eine ganz besondere Art und Weise kennenlernen: 18 MZ- Leser haben am 26. Februar die Werkstätten von Teixits Vicens in Pollença besucht, wo die berühmten mallorquinischen „Llengües“-Stoffe entstehen. Danach ging es in das architektonisch außergewöhnliche Weingut Can Axartell. Die Bodega wurde in einen ehemaligen Steinbruch hineingebaut. Die Besucher probierten zum Abschluss verschiedene Axartell-Weine. Sehen Sie im Video die Eindrücke vom Besuch im Weingut.

Der nächste Ausflug findet am 25. März statt (10 Uhr). Besucht werden die Glasbläserei Gordiola in Algaida und das Weingut Can Feliu in Porreres. Die Teilnahme kostet 50 Euro für Abonnenten (70 Euro für Nichtabonnenten). Anmeldung: events@mallorcazeitung.es

