Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Ressorts

Aktuell
Volles MallorcaApps für AuswandererMartin Demichelis
instagramlinkedin

Neue Plattform verrät: Kann ich die totale Sonnenfinsternis auf Mallorca 2026 von meiner Terrasse aus sehen?

Das spanische Verkehrsministerium hat ein Tool entwickelt, die verrät, von wo aus man das Phänomen beobachten kann

Schutzbrillen beugen beim Beobachten einer Sonnenfinsternis Augenschäden vor.

Schutzbrillen beugen beim Beobachten einer Sonnenfinsternis Augenschäden vor. / Guillem Bosch

Duna Márquez

Mit einer neuen digitalen Plattform lässt sich ab sofort prüfen, ob die totale Sonnenfinsternis am 12. August 2026 vom eigenen Zuhause, dem Hotel oder Ferienhaus auf Mallorca aus sichtbar sein wird. Das spanische Verkehrsministerium hat das Tool in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Geografischen Institut entwickelt.

Die Plattform ermöglicht es, eine Straße oder eine konkrete Adresse einzugeben, um zu erfahren, ob die Finsternis von diesem Ort aus zu sehen sein wird und unter welchen Bedingungen sie beobachtet werden kann. Die Insel gilt weltweit als einer der besten Orte, um die totale Sonnenfinsternis zu beobachten. Zwischen 20.31 und 20.33 Uhr verschwindet die Sonne für eine Minute und 36 Sekunden hinter dem Mond.

Hier können Sie das Tool testen

Consulta cómo se verá el eclipse desde tu localidad.

THEMEN

RRSS WhatsAppURL kopieren
  1. Ich gönn' mir das jetzt': So eine Wuchermiete zahlt Influencerin Anne Wünsche für ihr neues Mallorca-Zuhause
  2. So kann es nicht weitergehen': Wo Mallorca bereits Anfang März aus allen Nähten platzt
  3. 43 Liter Niederschlag und noch kein Ende in Sicht: Sturmtief 'Regina' sorgt für ordentlich Regen
  4. „Eingesperrt wie Hunde“: Zwei Brände auf Mallorca-Fähren innerhalb von zwölf Stunden fordern 15 Verletzte
  5. „Meine Erben sollen nicht mehr Steuer zahlen als nötig“ – die größten Steuer-Irrtümer im Testament
  6. Flughafenmitarbeiterin stirbt nach Stoß: Deutscher Mallorca-Urlauber scheitert mit Revision vor Gericht
  7. Sturmtief 'Regina' im Anflug: Wetterdienst gibt Warnstufe Gelb für Mallorca aus
  8. Autoliebhaber auf Mallorca verraten: Das sind die schönsten Strecken der Insel

Neue Plattform verrät: Kann ich die totale Sonnenfinsternis auf Mallorca 2026 von meiner Terrasse aus sehen?

Neue Plattform verrät: Kann ich die totale Sonnenfinsternis auf Mallorca 2026 von meiner Terrasse aus sehen?

"Weder Salat noch Avocados": In dieser unscheinbaren Bar kocht der ehemalige Küchenchef eines Sternelokals

"Weder Salat noch Avocados": In dieser unscheinbaren Bar kocht der ehemalige Küchenchef eines Sternelokals

MZ-Sonderbeilage Recht und Steuern: Warum sorgfältige Planung der Schlüssel für eine erfolgreiche Auswanderung nach Mallorca ist

MZ-Sonderbeilage Recht und Steuern: Warum sorgfältige Planung der Schlüssel für eine erfolgreiche Auswanderung nach Mallorca ist

Mieser Service? Fehlerhaftes Produkt? So reichen Sie offiziell auf Mallorca Beschwerde ein – und das passiert damit

Mieser Service? Fehlerhaftes Produkt? So reichen Sie offiziell auf Mallorca Beschwerde ein – und das passiert damit

Zwei Jugendliche bei Autounfall in Porto Cristo schwer verletzt

Zwei Jugendliche bei Autounfall in Porto Cristo schwer verletzt

"Hinterhältige Aggression": 500 Menschen gehen in Palma gegen den Krieg im Iran auf die Straße

"Hinterhältige Aggression": 500 Menschen gehen in Palma gegen den Krieg im Iran auf die Straße

So hat Mallorca gegen den Iran-Krieg demonstriert

Neue Umweltzone in Sóller: Bei Urlaubern werden die 200 Euro Strafe direkt von der Kreditkarte abgebucht

Neue Umweltzone in Sóller: Bei Urlaubern werden die 200 Euro Strafe direkt von der Kreditkarte abgebucht
Tracking Pixel Contents