Neue Plattform verrät: Kann ich die totale Sonnenfinsternis auf Mallorca 2026 von meiner Terrasse aus sehen?
Das spanische Verkehrsministerium hat ein Tool entwickelt, die verrät, von wo aus man das Phänomen beobachten kann
Mit einer neuen digitalen Plattform lässt sich ab sofort prüfen, ob die totale Sonnenfinsternis am 12. August 2026 vom eigenen Zuhause, dem Hotel oder Ferienhaus auf Mallorca aus sichtbar sein wird. Das spanische Verkehrsministerium hat das Tool in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Geografischen Institut entwickelt.
Die Plattform ermöglicht es, eine Straße oder eine konkrete Adresse einzugeben, um zu erfahren, ob die Finsternis von diesem Ort aus zu sehen sein wird und unter welchen Bedingungen sie beobachtet werden kann. Die Insel gilt weltweit als einer der besten Orte, um die totale Sonnenfinsternis zu beobachten. Zwischen 20.31 und 20.33 Uhr verschwindet die Sonne für eine Minute und 36 Sekunden hinter dem Mond.
Hier können Sie das Tool testen
- Ich gönn' mir das jetzt': So eine Wuchermiete zahlt Influencerin Anne Wünsche für ihr neues Mallorca-Zuhause
- So kann es nicht weitergehen': Wo Mallorca bereits Anfang März aus allen Nähten platzt
- 43 Liter Niederschlag und noch kein Ende in Sicht: Sturmtief 'Regina' sorgt für ordentlich Regen
- „Eingesperrt wie Hunde“: Zwei Brände auf Mallorca-Fähren innerhalb von zwölf Stunden fordern 15 Verletzte
- „Meine Erben sollen nicht mehr Steuer zahlen als nötig“ – die größten Steuer-Irrtümer im Testament
- Flughafenmitarbeiterin stirbt nach Stoß: Deutscher Mallorca-Urlauber scheitert mit Revision vor Gericht
- Sturmtief 'Regina' im Anflug: Wetterdienst gibt Warnstufe Gelb für Mallorca aus
- Autoliebhaber auf Mallorca verraten: Das sind die schönsten Strecken der Insel