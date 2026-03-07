Neue Plattform verrät: Kann ich die totale Sonnenfinsternis auf Mallorca 2026 von meiner Terrasse aus sehen?

Mit einer neuen digitalen Plattform lässt sich ab sofort prüfen, ob die totale Sonnenfinsternis am 12. August 2026 vom eigenen Zuhause, dem Hotel oder Ferienhaus auf Mallorca aus sichtbar sein wird. Das spanische Verkehrsministerium hat das Tool in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Geografischen Institut entwickelt.

Die Plattform ermöglicht es, eine Straße oder eine konkrete Adresse einzugeben, um zu erfahren, ob die Finsternis von diesem Ort aus zu sehen sein wird und unter welchen Bedingungen sie beobachtet werden kann. Die Insel gilt weltweit als einer der besten Orte, um die totale Sonnenfinsternis zu beobachten. Zwischen 20.31 und 20.33 Uhr verschwindet die Sonne für eine Minute und 36 Sekunden hinter dem Mond.

Hier können Sie das Tool testen